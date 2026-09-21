Jude Bellingham und Real Madrid können sich mit der 1:2-Niederlage beim Stadtrivalen Atletico am Sonntag nicht abfinden. Das machten sowohl der englische Offensivspieler als auch der klubeigene TV-Kanal der Königlichen nach dem Abpfiff mehr als deutlich. Der Aufhänger für den Real-Ärger war mal wieder die Leistung des Schiedsrichters: Aus Sicht der Madrilenen hatte Referee Miguel Angel Ortiz Arias zwei klare Rote Karten für Atletico in der ersten Halbzeit nicht gegeben: So hätten nach Meinung der Gäste sowohl Cristian Romero als auch Kang-In Lee für grobe Fouls vom Platz fliegen müssen.

Diese Ansicht vertrat Real-Trainer Jose Mourinho nach dem Spiel mit klaren Worten, als er während der Pressekonferenz einen Zettel hervorholte, um auf die beiden Fouls hinzuweisen. "Herzlichen Glückwunsch an die Schiedsrichterkommission für diese Ansetzung", sagte der Portugiese voller Sarkasmus. Aus seiner Sicht hätte sein Team in doppelter Überzahl den zweiten Durchgang beginnen müssen, in dem stattdessen Reals Dean Huijsen früh Rot sah (52.) und damit für die Vorentscheidung sorgte.

Die spanischen TV-Bilder zeigten, dass auch Jude Bellingham außer sich wegen der Schiedsrichterleistung war. Nach dem Schlusspfiff marschierte der Engländer als Erster zu Referee Ortiz und schleuderte ihm entgegen: "Zwei Rote Karten! Zwei!" Bereits während des Spiels war Bellingham mit Atleticos Giuliano Simeone aneinandergeraten, den er nach einer leichten Provokation des Argentiniers beleidigte, wie im Fernsehen zu sehen war.

Wie ist der Standpunkt von Real Madrid TV?

Eine grundsätzliche Entscheidung traf Real Madrid TV: Der klubeigene Sender der Madrilenen verkündete angesichts der aus seiner Sicht skandalösen Schiedsrichterleistung: "Über Taktik oder Fußball zu sprechen, ist inzwischen sinnlos." Weiter hieß es mit einer Unterstellung: "Real Madrid wird anders behandelt. LaLiga und der spanische Fußballverband erlauben Real nicht, an den Wettbewerben regulär teilzunehmen. Sie haben einen Plan."

Bereits vor den jüngsten Clasicos gegen den FC Barcelona war Real Madrid TV immer wieder mit gnadenlosen Attacken gegen die Unparteiischen im Vorfeld negativ aufgefallen. "Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist, dass LaLiga den Real-Gegnern erlaubt, das Spiel gegen uns mit Waffen zu bestreiten", übertrieb Real Madrid TV nun nach dem Derby gegen Atletico.