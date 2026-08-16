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Joey VeermanIMAGO
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"Sie müssen sich beeilen": Transferkandidat reagiert auf BVB-Gerüchte

Bundesliga
Borussia Dortmund - Hamburger SV
Borussia Dortmund
Hamburger SV

Borussia Dortmund wurde zuletzt in diversen Medien mit einem angeblichen Interesse an Joey Veerman von der PSV Eindhoven in Verbindung gebracht. Nach einem Testspielsieg der PSV gegen Excelsior Rotterdam am Samstagabend reagierte der 27-jährige Sechser auf die Gerüchte.

"Wenn es so weit kommt, wäre das eine großartige Option für mich. Darauf habe ich jahrelang gewartet", sagte Veerman bei ESPN. Mit Blick auf das nahende Ende der Transferphase schob er scherzhaft nach: "Wenn sie mich wirklich so unbedingt wollen, müssen sie sich beeilen."

Veerman will PSV in diesem Sommer dem Vernehmen nach nach fünf Jahren verlassen und den Schritt zu einem größeren Klub machen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, beinhaltet aber eine Ausstiegsklausel über 20 Millionen Euro. Neben dem BVB sollen auch die AS Monaco und Benfica Lissabon interessiert sein. 

Im defensiven Mittelfeld verfügt der BVB aktuell über Jobe Bellingham, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer. Nmecha wird aber von Newcastle United umworben und auch bei Sabitzer steht ein Abschied immer mal wieder im Raum.

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