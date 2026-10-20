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Serhou Guirassy schießt den BVB zum Arbeitssieg gegen Sabah

Champions League
Sabah FK - Borussia Dortmund
Sabah FK
Borussia Dortmund

Doppelpacker Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund einen erfolgreichen Abschluss dieser kräftezehrenden Reise quer durch Europa beschert.

Beim Außenseiter Sabah FK in Aserbaidschan hatte das klar favorisierte Team von Trainer Niko Kovac einige Mühe, gewann aber letztlich verdient mit 2:1 (1:1).

Guirassy (10., 53.) machte mit seinen Treffern den Unterschied. Doch dominant war der Auftritt des BVB nicht. Mit einigen Nachlässigkeiten lud Dortmund den zwar motivierten, aber auch limitierten Gegner immer wieder ein - und kassierte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Aden McCarthy (39.) traf nach einer Freistoßflanke per Kopf zum 1:1.

Für Kovac und seine Spieler war dieser Erfolg nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg enorm wertvoll. In der Champions League sind die Spitzenplätze weiter in Reichweite, der BVB ist mit sechs Punkten aus den ersten drei Partien im Soll.

Kovac hatte im dritten Auswärtsspiel innerhalb von nur sechs Tagen auf frische Kräfte und die Doppelspitze Guirassy/Fábio Silva gesetzt. Nach Reisen in den hohen Norden zu Bodö/Glimt und zu Union Berlin durfte im fernen Baku unter anderem Carney Chukwuemeka beginnen, der an seinem 23. Geburtstag erstmals in dieser Saison in der Startelf stand. Der Österreicher ersetzte den schmerzlich vermissten Griechen Konstantinos Karetsas, der wegen einer Bänderverletzung vorerst ausfällt.

Und Chukwuemeka zeigte von Beginn an, dass er diese unverhoffte Chance nutzen wollte. Bei den ersten Angriffen hatte er seine Füße im Spiel - und auch am 1:0 war er beteiligt. Er legte den Ball für Felix Nmecha auf, der umgehend von der Strafraumgrenze abschloss. Guirassy verwertete den Abpraller lässig.

Danach ließ es der Favorit etwas zu locker angehen - und überstand einen frühen Schreckmoment: Der in Siegburg geborene Joy-Lance Mickels nutzte die erste Chance des Außenseiters zum vermeintlichen 1:1, stand aber knapp im Abseits (30.). Dortmund hatte nun Mühe, das Spiel wieder an sich zu reißen und verlor immer wieder früh den Ball.

FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDGetty Images

Nach einem unnötigen Aufbaufehler von Nmecha gab es Freistoß, den Sabah nutzte: McCarthy traf am Fünfmeterraum völlig freistehend zum 1:1, kurz darauf hätte Veljko Simic (42.) fast den zweiten Treffer nachgelegt.

Der Pausenpfiff kam aus Dortmunder Sicht zu einem günstigen Zeitpunkt. Im zweiten Durchgang begann der BVB wieder strukturierter und schwungvoller. Wieder war es Guirassy, der für die Führung sorgte. Diesmal per Volley nach einer schönen Flanke von Joey Veerman.

Dortmund verpasste es aber, den dritten Treffer schnell nachzulegen und so noch mehr Kontrolle zu erlangen. Guirassy (70.) wurde nach tollem Zuspiel von Chukwuemeka im letzten Moment geblockt. Sabah blieb unangenehm und hartnäckig. Kovac brachte in der Schlussphase nochmals drei frische Spieler, um den Sieg über die Zeit zu bringen.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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