Serbien gegen Deutschland: Vorschau auf die UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Serbien empfängt Deutschland am Freitag, 13. November, im Stadion Rajko Mitić in Belgrad. Die Partie der Gruppe A2 in Liga A der UEFA Nations League ist für beide Mannschaften von Bedeutung.

Serbien steht vor dem Ausscheiden

Serbien hat einen schlechten Start in den Wettbewerb hingelegt: Die Mannschaft verlor alle vier bisherigen Nations-League-Spiele und kassierte dabei neun Gegentore. Nach fünf Spielen ohne Sieg steht für Trainer Veljko Paunovic nun der Verbleib in Liga A im Mittelpunkt. Bei fünf Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz muss Serbien dieses Spiel unbedingt gewinnen.

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Klopp braucht eine Leistungssteigerung seiner Spieler

Deutschland reist unter Jurgen Klopp mit wechselhaften Leistungen nach Belgrad. Bei nur einem Sieg aus vier Spielen gibt es noch viel zu tun. Die Mannschaft setzt auf die Tore von Niclas Füllkrug, der nach mehr als einem Jahr in die Nationalmannschaft zurückkehrt. In dieser Saison hat er in zehn Einsätzen für Werder Bremen zwölf Tore erzielt. Das Bayern-München-Trio Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović und Tom Bischof soll das deutsche Mittelfeld antreiben. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel reist Deutschland zuversichtlich nach Belgrad: Die Mannschaft will diesen Erfolg wiederholen und den Rückstand von drei Punkten auf die punktgleichen Tabellenführer Niederlande und Griechenland verkürzen.

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Wichtige Statistiken & Personalien

Deutschland hat in der laufenden Nations-League-Saison beide Auswärtsspiele unentschieden gespielt und dabei nur ein Tor erzielt.

Serbien hat seit 13 Spielen nicht mehr ohne Gegentor gespielt.

Bei den Gastgebern sind Sasa Lukic und Nemanja Maksimovic gesperrt.

Serbiens einziger Sieg gegen Deutschland gelang bei der WM 2010.

Personalien & Kader