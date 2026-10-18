Sensationstor von der Mittellinie: Brighton-Star schießt "das Tor des Jahres"

Brighton & Hove Albion bleibt in der Premier League die Mannschaft der Stunde. Die Mannschaft des deutschen Trainers Fabian Hürzeler schoss am siebten Spieltag einen 5:0-Kantersieg gegen Crystal Palace heraus. Diego Gomez gelang dabei früh ein Treffer, wie man ihn nicht alle Tage sieht.

Der Nationalspieler Paraguays, der bei der WM das denkwürdige Sechzehntelfinale gegen Deutschland (5:4 n.E.) wegen einer Gelbsperre verpasst hatte, traf gegen Palace aus sage und schreibe 51 Metern.

Brighton war durch ein Eigentor von Jaydee Canvot in der vierten Minute in Führung gegangen. Keine drei Minuten später verlor Palace-Mittelfeldspieler Adam Wharton an der Mittellinie den Ball. Die Kugel landete schnell bei Gomez, der gedankenschnell und schnörkellos von direkt hinter der Mittellinie abzog und traumhaft über den verdutzt vor seinem Tor stehenden Schlussmann Walter Benitez netzte.

Angesichts dieses Kunststücks stand das Stadion Kopf, Gomez jubelte ausgelassen. Der ehemalige Arsenal-Stürmer Perry Groves meinte bei talkSPORT trocken:"Wegen des Tors des Jahres müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Das haben wir gerade eben gesehen."

Wie stark und voller Selbstvertrauen Brighton aktuell ist, wurde in der Folge weiter deutlich. In der neunten Minute schraubte Yasin Ayari das Ergebnis bereits auf 3:0 in die Höhe. Als neunte Mannschaft in der Geschichte der Premier League schafften es die Seagulls damit, in einer Partie des englischen Oberhauses dreifach binnen der ersten zehn Minuten zuzuschlagen.

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Dominiert Brighton auch gegen den FC Liverpool?

Am Ende stand ein komfortabler 5:0-Erfolg für die Hürzeler-Elf, der zumindest vorübergehend den Sprung an Meister Arsenal vorbei auf Tabellenplatz zwei bedeutet. Brighton hat die letzten vier Ligaspiele allesamt mit weißer Weste bei einem Torverhältnis von 15:0 für sich entschieden.

Nach dem Auswärtsspiel in der Conference League gegen Jablonec unter der Woche trifft Brighton am kommenden Spieltag im PL-Kracher auf den FC Liverpool.