Der kroatische Fußballnationalspieler Luka Modric wird auch in der kommenden Saison für die AC Mailand auflaufen.

Wie der italienische Traditionsklub am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt gab, unterzeichnete der 40-jährige Mittelfeldstratege einen Einjahresvertrag beim Tabellenfünften der vergangenen Serie-A-Saison.

"Seit seiner Ankunft hat Luka als Schlüsselfigur im Mittelfeld der Rossoneri seine Erfahrung und Qualität mit Demut und großer Leidenschaft in den Dienst der Mannschaft gestellt – auf und neben dem Platz", hieß es in der Mitteilung.

Luka Modric wechselte 2025 von Real Madrid zur AC Milan

Modrić war im vergangenen Sommer von Real Madrid, mit denen er sechsmal die Champions League gewinnen konnte, zur AC Mailand gewechselt. In seiner Debütsaison kam er 37 Mal für die AC Mailand zum Einsatz. Dabei gelangen dem FIFA-Weltfußballer von 2018 zwei Treffer und drei Vorlagen.

Bei der Weltmeisterschaft führte er die kroatische Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld, schied jedoch bereits im Sechzehntelfinale gegen Portugal (1:2) aus.