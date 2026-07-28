Seine Verpflichtung galt einst als Coup! BVB verliert wohl ein Toptalent nach Italien

Demnach wird der italienische Erstligist den Transfer des 2007 geborenen Flügelstürmers bereits am Dienstag vollziehen. Diallo verlässt die Dortmunder nicht auf Leihbasis, sondern wechselt fest nach Norditalien. Erst kürzlich wurde er mit Spanien U19-Europameister.

Damit verliert die Nachwuchsabteilung der Westfalen eines ihrer prominentesten Talente an die Serie A, ehe der Youngster den endgültigen Durchbruch im Dortmunder Profikader schaffen konnte. Diallo war im Sommer 2023 aus der Jugend von Deportivo Alaves ins Nachwuchsleistungszentrum der Schwarz-Gelben gewechselt.

Damals galt die Verpflichtung des spanischen U-Nationalspielers als echter Coup für die Dortmunder, die sich gegen namhafte Konkurrenz aus der Primera Division durchsetzen konnten. In Dortmund durchlief Diallo die U17 (sieben Tore und drei Vorlagen in 14 Pflichtspielen) und die U19 (13 Tore und sieben Assists in 52 Pflichtspielen), ehe er im Herrenbereich bei Dortmund II erste Erfahrungen in der 3. und 4. Liga sammeln konnte und dort bislang 37-mal eingesetzt wurde (zwei Tore, drei Vorlagen).