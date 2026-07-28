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Jochen Tittmar

Seine Verpflichtung galt einst als Coup! BVB verliert wohl ein Toptalent nach Italien

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Kagawa
O. Diallo

Parma Calcio steht nach Informationen von Transferexperte Gianluca Di Marzio unmittelbar vor der Verpflichtung des spanischen Offensivtalents Ousmane Diallo von Borussia Dortmund.

Demnach wird der italienische Erstligist den Transfer des 2007 geborenen Flügelstürmers bereits am Dienstag vollziehen. Diallo verlässt die Dortmunder nicht auf Leihbasis, sondern wechselt fest nach Norditalien. Erst kürzlich wurde er mit Spanien U19-Europameister.

Damit verliert die Nachwuchsabteilung der Westfalen eines ihrer prominentesten Talente an die Serie A, ehe der Youngster den endgültigen Durchbruch im Dortmunder Profikader schaffen konnte. Diallo war im Sommer 2023 aus der Jugend von Deportivo Alaves ins Nachwuchsleistungszentrum der Schwarz-Gelben gewechselt.

Damals galt die Verpflichtung des spanischen U-Nationalspielers als echter Coup für die Dortmunder, die sich gegen namhafte Konkurrenz aus der Primera Division durchsetzen konnten. In Dortmund durchlief Diallo die U17 (sieben Tore und drei Vorlagen in 14 Pflichtspielen) und die U19 (13 Tore und sieben Assists in 52 Pflichtspielen), ehe er im Herrenbereich bei Dortmund II erste Erfahrungen in der 3. und 4. Liga sammeln konnte und dort bislang 37-mal eingesetzt wurde (zwei Tore, drei Vorlagen).

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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