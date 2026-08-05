Sein Transfer zum VfB Stuttgart scheiterte nur knapp! BVB jagt nach Konstantinos Karetsas offenbar den nächsten Griechen

Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio unter anderem auf X berichtet, hat Borussia Dortmund ein Auge auf Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki geworfen. Demnach steht der 23-jährige Grieche bei mehreren Klubs auf dem Wunschzettel, gleichwohl ist das Interesse der Schwarzgelben am Konkretesten. Ein Angebot sei aber noch nicht eingegangen.

Konstantelias sorgte im vergangenen Sommer mit einem auf den letzten Metern noch geplatzten Transfer zum VfB Stuttgart für Schlagzeilen. Offenbar waren sich die Schwaben, der Spieler und PAOK bereits über einen Wechsel einig, ehe Salonikis Besitzer Ivan Savvidis eingriff und den Deal eigenhändig platzen ließ.

Für Konstantelias, der noch bis Ende Juni 2029 bei PAOK unter Vertrag steht, müsste der BVB wohl rund 20 Millionen Euro Ablösesumme auf den Tisch legen. Ob dies nach dem Transfer von Karetsas finanziell überhaupt möglich ist, darf jedoch angezweifelt werden.

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BVB fasst nächsten Offensivspieler ins Auge

Wie Matteo Moretto berichtet, hat der BVB gleichzeitig auch seine Fühler nach Yeremay Hernandez von Deportivo A Coruna ausgestreckt.

Der 23-Jährige wird hauptsächlich auf dem linken offensiven Flügel eingesetzt und steuerte in der zurückliegenden Saison immerhin elf Tore und zehn Assists in 39 Pflichtspielen bei. Als Zweitplatzierte der Segunda Division stiegen die Galizier nach sieben Jahren Unterklassigkeit wieder in die erste Liga auf.

Alleine ist der BVB mit seinem Interesse gleichwohl nicht. Auch Atalanta Bergamo und Sporting Lissabon wird nachgesagt, ein Auge auf Hernandez geworfen zu haben.