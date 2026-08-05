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Christian Guinin

Sein Transfer zum VfB Stuttgart scheiterte nur knapp! BVB jagt nach Konstantinos Karetsas offenbar den nächsten Griechen

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Yeremay Hernández

Nach Konstantinos Karetsas könnte bald der nächste Grieche das Trikot des BVB tragen.

Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio unter anderem auf X berichtet, hat Borussia Dortmund ein Auge auf Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki geworfen. Demnach steht der 23-jährige Grieche bei mehreren Klubs auf dem Wunschzettel, gleichwohl ist das Interesse der Schwarzgelben am Konkretesten. Ein Angebot sei aber noch nicht eingegangen.

Konstantelias sorgte im vergangenen Sommer mit einem auf den letzten Metern noch geplatzten Transfer zum VfB Stuttgart für Schlagzeilen. Offenbar waren sich die Schwaben, der Spieler und PAOK bereits über einen Wechsel einig, ehe Salonikis Besitzer Ivan Savvidis eingriff und den Deal eigenhändig platzen ließ.

Für Konstantelias, der noch bis Ende Juni 2029 bei PAOK unter Vertrag steht, müsste der BVB wohl rund 20 Millionen Euro Ablösesumme auf den Tisch legen. Ob dies nach dem Transfer von Karetsas finanziell überhaupt möglich ist, darf jedoch angezweifelt werden.

Lars RickenGetty Images

BVB fasst nächsten Offensivspieler ins Auge

Wie Matteo Moretto berichtet, hat der BVB gleichzeitig auch seine Fühler nach Yeremay Hernandez von Deportivo A Coruna ausgestreckt.

Der 23-Jährige wird hauptsächlich auf dem linken offensiven Flügel eingesetzt und steuerte in der zurückliegenden Saison immerhin elf Tore und zehn Assists in 39 Pflichtspielen bei. Als Zweitplatzierte der Segunda Division stiegen die Galizier nach sieben Jahren Unterklassigkeit wieder in die erste Liga auf.

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Alleine ist der BVB mit seinem Interesse gleichwohl nicht. Auch Atalanta Bergamo und Sporting Lissabon wird nachgesagt, ein Auge auf Hernandez geworfen zu haben.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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