"Ich bin überglücklich und fühle mich nach meinen beiden Toren voller Selbstvertrauen", sagte der 20-Jährige, nachdem er sein Team am Sonntagabend mit einem Doppelpack zum 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Olympique Marseille und damit an die Spitze der französischen Ligue 1 geschossen hatte.

Im Anschluss schwärmten die französischen Medien von der Vorstellung. L'Equipe adelte den Youngster beispielsweise als "eine Entdeckung" und schrieb zudem: "Was für ein Abend für Paris Brunner!"

Mit vier Toren aus vier Spielen zeigt Brunner einen vielversprechenden Saisonstart. "Ein neuer Trainer ist da, und die Situation hat sich verändert. Er zeigt mir nach jedem Training und jedem Spiel sein Vertrauen. Das war heute Abend auf dem Platz deutlich zu sehen", erklärte er seinen Aufschwung: "In jedem Training versuche ich, an allen Aspekten meines Spiels zu arbeiten, egal ob mit dem Fuß oder dem Kopf. Ich denke, ich habe mich in allen Bereichen verbessert."

Plötzlich alles anders: Filipe Luis lässt Paris Brunner glänzen

2024 hatte Brunner Borussia Dortmund gen Monaco verlassen, dort wurde er prompt für ein Jahr nach Belgien verliehen. Nach seiner Rückkehr kam er in der vergangenen Saison unter dem heutigen Frankfurter Adi Hütter und Sebastian Pocognoli kaum zum Zug. Mit der Ankunft des Brasilianers Filipe Luis im Sommer änderte sich das.

Luis zeigte sich im Gespräch mit Ligue 1+ beeindruckt von seinem Schützling: "Paris ist ein fabelhafter Spieler, er hat ein großartiges Spiel gemacht. Er hat diese Leidenschaft, diesen Willen, alles zu geben. Wenn er in der Startelf steht, dann verdient er es." Seit seiner Amtsübernahme habe sich Brunner "jeden Tag auf dem Platz gezeigt - beim Pressing und mit seiner Spielfreude".

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2023 klang es noch absurd: Spielt Paris Brunner bald für die Nationalmannschaft?

Mit derartigen Leistungen könnte Brunner somit möglicherweise bald auch Länderspiele sammeln. "Ich denke immer an die Nationalmannschaft", sagte er auf entsprechende Nachfrage: "Meine Mutter ist Kongolesin und mein Vater ist Deutscher, aber darauf konzentriere ich mich nicht. Ich konzentriere mich ausschließlich auf meine aktuellen Leistungen, den Rest werden wir dann sehen."

Seit der U16 durchlief Brunner die deutschen Nachwuchsmannschaften. Mit der U17-Auswahl wurde er 2023 in Indonesien Weltmeister, er selbst steuerte vier Treffer zum Triumph bei und wurde zum besten Spieler des Turniers auserkoren.

Bereits vor der Heim-EM 2024 forderte Sky-Transferexperte Florian Plettenberg im Dezember 2023 in der Sendung 'At Broski – Die Sport Show' prominent von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann, dass dieser Brunner im DFB-Dress ausprobieren solle: "Man muss richtig mutig sein. Ich würde definitiv Paris Brunner mitnehmen. Er hat überhaupt nichts zu verlieren, selbst wenn er bis dahin kein Profispiel für den BVB gemacht hat, würde ich ihn ohne mit der Wimper zu zucken nominieren im März. Das würde ich hundertprozentig machen, weil du andere Gedanken und dieses rotzfreche brauchst."

Für die Aussage erntete der Transferjournalist reichlich Spott - und tatsächlich mutete sie etwas absurd an, hatte Brunner zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Profispiel bestritten.

Auch Nagelsmann sah das ähnlich und verzichtete erwartungsgemäß auf den ehemaligen BVB-Youngster. Doch langfristig könnte sich Brunner nun tatsächlich nachhaltig für das neu formierte DFB-Team empfehlen Am 17. September nominiert der neue DFB-Coach Jürgen Klopp seinen ersten Kader als Bundestrainer und betonte diesbezüglich bei seinem Amtsantritt, dass er über 50 Spieler auf dem Zettel habe. Womöglich schleicht sich Brunner in den kommenden Wochen noch auf diese Liste.