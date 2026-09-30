Schock für Jürgen Klopp: DFB und BVB bangen um Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck wälzte sich unter Schmerzen über den Rasen und hielt sich die Hände vors Gesicht, Jürgen Klopp eilte betroffen zu seinem Abwehrchef: Als hätte der Bundestrainer nicht schon genug Sorgen! Die Ergebniskrise und die Mittelmaß-Debatte wollte er im strahlenden Sonnenschein von Herzogenaurach für zwei Stunden ausblenden, dann kam mit dem Verletzungsschock um den BVB-Profi schon der nächste Dämpfer.

Noch vor dem Trip ins Oktoberfest-selige München zum Nations-League-Duell mit Serbien brach Klopp damit eine wichtige Säule weg. Dabei will der neue Boss unweit der Wiesn doch endlich den ersten Sieg feiern. Stattdessen musste er für sein drittes Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) plötzlich umplanen.

Als möglicher Ersatz für Schlotterbeck, der nach dem "Bettenwechsel" als einer von sechs Spielern aus "Kader eins" bei Klopp geblieben war, steht der Neuling Finn Jeltsch parat - ausgerechnet der Stuttgarter erkundigte sich im Abschlusstraining in Herzogenaurach als einer der ersten Kollegen bei "Schlotti", der beim Aufwärmen plötzlich zu Boden gegangen war.

Klopp droht der schlechteste Start der DFB-Geschichte

Jeltsch ist einer von bis zu neun möglichen Debütanten in Klopps "Kader zwei" bei dessen XXL-Casting für eine bessere DFB-Zukunft. "Jetzt kommt die nächste Gruppe, die sind ausgeruht, dadurch können wir ein bisschen mehr machen", sagte der große Hoffnungsträger des deutschen Fußballs hoffnungsvoll. Der frische Wind ist nach dem schlechtesten Start eines Bundestrainers mit dem Unentschieden in den Niederlanden (1:1) und der ernüchternden Heimpremiere gegen Griechenland (0:1) willkommen.

Nur die späteren Weltmeistertrainer Sepp Herberger und Helmut Schön verpassten in ihren ersten beiden Spielen ebenfalls einen Sieg. "Chef" Herberger (3:2 gegen Luxemburg) und "Mützenmann" Schön (5:0 gegen Zypern) holten ihn im dritten Anlauf nach - das wäre in der noch nicht ausverkauften Arena auch ganz in Klopps Sinne.

Mehrere WM-Fahrer holte er dazu - darunter Waldemar Anton, David Raum und Aleksandar Pavlovic, die alle beginnen könnten. Schlotterbeck sollte zurückkehren. "Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel zu 100 Prozent gewinnen werden, zu 110 Prozent", sagte er im ZDF, ehe er sich verletzte.

Wer wird unter Klopp der 1000. deutsche Nationalspieler?

Ob mit oder ohne Jeltsch - mindestens ein Debütant startet sicher: Der Münchner Jonas Urbig bekommt sein Heimspiel. Auch der Kölner Said El Mala und Pechvogel Lennart Karl, der sich kurz vor der WM verletzt hatte, werden in der Anfangsformation erwartet.

Klopp wird einem Debütanten als dann 1000. Nationalspieler einen Platz in den DFB-Geschichtsbüchern sichern. "Das wäre nicht verkehrt. Aber es ist mir relativ egal, ob ich der Tausendste oder der 999. bin", sagte England-Legionär Vitaly Janelt vom FC Brentford.

Viel wichtiger ist ein Sieg gegen die kriselnden Serben, die Neuankömmlinge brennen drauf. "Wir versuchen jetzt, Gas zu geben, Spielfreude reinzubringen und unsere Spiele zu gewinnen", sagte der frühere U17-Weltmeister Jeltsch.

Klopp mahnt: "Wir sind nicht das Bayern München des europäischen Fußballs"

Endlich mehr Tore und dadurch Siege gegen Serbien sowie am Sonntag im Rückspiel gegen die Griechen in Thessaloniki sollen die Stimmung aufhellen. Die Hoffnungen in der Offensive ruhen auf Florian Wirtz. Doch der Kurzauftritt des Liverpoolers nach seiner Einwechslung in Augsburg stimmte nachdenklich. Insgesamt muss das Angriffsspiel gegen einen erwartet tief stehenden Gegner an Schwung aufnehmen.

In den vergangenen vier Begegnungen gelangen der DFB-Auswahl lediglich drei Treffer in 390 Minuten. "Wir sind nicht das Bayern München des europäischen Fußballs, wir sind eine Fußballmannschaft, die sich finden muss. Wir müssen die letzte Linie stressen, es ist nicht so kompliziert, wir werden das hinkriegen", sagte Klopp zuversichtlich.

Ein Erfolg ist mit Blick auf den erhofften Viertelfinaleinzug in der Nationenliga Pflicht - und zur Besänftigung der deutschen Fußballseele. "Sollte in den nächsten Spielen weiter keine Besserung eintreten, wird sich der Ton auch ihm gegenüber schnell verschärfen", sagte Stefan Effenberg über Klopp.

Der gab sich allerdings unerschütterlich. "Es kommt der Moment", versicherte Klopp, in dem wir für jeden ein unangenehmer Gegner sind." Auch ohne Schlotterbeck?







