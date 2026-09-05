Borussia Dortmunds Abwehrspieler Filippo Mane (21) ist beim Auswärtsspiel des deutschen Vizemeisters gegen 1899 Hoffenheim verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Der Abwehrspieler zog sich beim Stand von 0:0 nach gut einer halben Stunde eine Verletzung im rechten Oberschenkel zu und blieb imStrafraum sitzen. Schnell signalisierten seine Mitspieler, dass es für Mane nicht weitergeht. Für den Verteidiger kam der vor wenigen Tagen vom FC Arsenal ausgeliehene Ethan Nwaneri (19) in die Begegnung und damit zu seinem BVB-Debüt.

Ein längerer Ausfall wäre für Mane doppelt bitter. Schließlich gehört er in der Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac (54) zu den Gewinnern der Vorbereitung und war auf dem Weg, sich einen Stammplatz in dessen defensiver Dreierreihe zu erkämpfen. Am ersten Spieltag gegen den HSV (2:0) kam er zu 16 Einsatzminuten und durfte anschließend beim 5:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club über die volle Distanz ran.

Im Duell mit der TSG beorderte ihn Kovac an die Seite von Joane Gadou (19) und Waldemar Anton (30) in die Startformation.

Der 2022 von Sampdoria Genua nach Dortmund gewechselte Mane hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Beim BVB bringt er es so schon auf beinahe 500 Ausfalltage, über 75 Partien verpasste er.

Wer fehlt beim BVB noch verletzungsbedingt?

Mit seiner neuerlichen Blessur hält das Verletzungspech bei der Borussia früh in der Saison an: Am ersten Spieltag zog sich Neuzugang Giannis Konstantelias (23) beim 2:0 gegen den HSV einen Kreuzbandriss zu. Justin Lerma (18), eine weitere Verpflichtung dieses Sommers, laboriert an einer Muskelverletzung, die er in Diensten der U23 erlitt.

Ramy Bensebaini (31) plagt sich derweil mit Rippenproblemen herum. Dazu kommen noch die Langzeitverletzten Emre Can (32) und Nico Schlotterbeck (26), die aktuell noch jeweils im Aufbautraining sind.

IMAGO

Für die Dortmunder geht es in der Bundesliga am nächsten Samstag mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn weiter. Zuvor eröffnen sie am Dienstagabend im Signal Iduna Park die neue Spielzeit in der Champions League gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal.