Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
imago-sport-1082395026.jpgKirchner-Media
Falko Blöding

Schock für den BVB: Pechvogel muss gegen 1899 Hoffenheim wegen einer Verletzung runter

Bundesliga
Borussia Dortmund
Hoffenheim - Borussia Dortmund
Filippo Mane

Dem BVB bleibt das Verletzungspech früh in der Saison treu.

Borussia Dortmunds Abwehrspieler Filippo Mane (21) ist beim Auswärtsspiel des deutschen Vizemeisters gegen 1899 Hoffenheim verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Der Abwehrspieler zog sich beim Stand von 0:0 nach gut einer halben Stunde eine Verletzung im rechten Oberschenkel zu und blieb imStrafraum sitzen. Schnell signalisierten seine Mitspieler, dass es für Mane nicht weitergeht. Für den Verteidiger kam der vor wenigen Tagen vom FC Arsenal ausgeliehene Ethan Nwaneri (19) in die Begegnung und damit zu seinem BVB-Debüt.

Ein längerer Ausfall wäre für Mane doppelt bitter. Schließlich gehört er in der Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac (54) zu den Gewinnern der Vorbereitung und war auf dem Weg, sich einen Stammplatz in dessen defensiver Dreierreihe zu erkämpfen. Am ersten Spieltag gegen den HSV (2:0) kam er zu 16 Einsatzminuten und durfte anschließend beim 5:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club über die volle Distanz ran.

Im Duell mit der TSG beorderte ihn Kovac an die Seite von Joane Gadou (19) und Waldemar Anton (30) in die Startformation.

Der 2022 von Sampdoria Genua nach Dortmund gewechselte Mane hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Beim BVB bringt er es so schon auf beinahe 500 Ausfalltage, über 75 Partien verpasste er.

Wer fehlt beim BVB noch verletzungsbedingt?

Mit seiner neuerlichen Blessur hält das Verletzungspech bei der Borussia früh in der Saison an: Am ersten Spieltag zog sich Neuzugang Giannis Konstantelias (23) beim 2:0 gegen den HSV einen Kreuzbandriss zu. Justin Lerma (18), eine weitere Verpflichtung dieses Sommers, laboriert an einer Muskelverletzung, die er in Diensten der U23 erlitt.

Ramy Bensebaini (31) plagt sich derweil mit Rippenproblemen herum. Dazu kommen noch die Langzeitverletzten Emre Can (32) und Nico Schlotterbeck (26), die aktuell noch jeweils im Aufbautraining sind.

imago-sport-1082395026.jpgIMAGO

Für die Dortmunder geht es in der Bundesliga am nächsten Samstag mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn weiter. Zuvor eröffnen sie am Dienstagabend im Signal Iduna Park die neue Spielzeit in der Champions League gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal.

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen