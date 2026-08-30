Schock-Diagnose bei Giannis Konstantelias erwartet: Reagiert der BVB mit einem überraschenden Transfer?

"Das sind zwei Jungs, die uns hier eine andere Dimension einbringen können und auch werden, das haben sie heute gezeigt", lobte Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac bei Sky die zwei überragenden Spieler beim 2:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV am Samstagabend.

Giannis Konstantelias und Konstantinos Karetsas hatten bei ihren Bundesliga-Debüts begeistert und gaben dem BVB etwas, das man im Signal-Iduna-Park zuletzt häufig vermisste: Spektakulären Fußball. Aber nicht nur um des Spektakels willen, sondern gleichzeitig mannschaftsdienlich und beim Bundesligastart auch gewinnbringend. "Das Personal gibt dir das, was viele vielleicht auch verlangen: spektakuläre Sachen. Wir haben da dieses Jahr noch mal etwas verbessert. Ich hoffe, dass diese Jungs, die technisch sehr stark sind, ihre Fähigkeiten zeigen", hatte Kovac schon vor der Partie entsprechende Erwartungen formuliert.

Was der BVB-Coach mit der anderen Dimension meinen könnte: Die beiden griechischen Neuzugänge, die jeweils aus kleineren europäischen Ligen kamen, können all das, was der abgewanderte und mittlerweile für Ajax Amsterdam aktive Julian Brandt kann - aber setzen dabei noch eine entscheidende Komponente oben drauf. Konstantelias und Karetsas sind noch mehr Unterschiedsspieler als Brandt, weil sie besser als jener aus dem Stand Dynamik kreieren können. Sie sind noch ein wenig initiativer als ihr deutscher Vorgänger und haben die speziell in den Zwischenräumen der gegnerischen Ketten so wichtige Qualität, aus dem Nichts selbst Impulse zu setzen, damit immer wieder neue Spielsituationen zu kreieren.

BVB: Wie gut war Giannis Konstantelias gegen den HSV?

In den aufregenden ersten 45 Minuten gegen den HSV waren Karetsas und Konstantelias damit ein ums andere Mal die tragende Säule im Dortmunder Offensivspiel. Letzterer bestätigte die guten Ansätze, die er schon im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) am vergangenen Wochenende gezeigt hatte: Konstantelias' enge Ballführung in höchstem Tempo ist beeindruckend, ebenso seine Wendigkeit und Geschmeidigkeit in den Bewegungen. Dazu kommt ein hohes Maß an Aggressivität gegen den Ball, am Samstagabend nicht zuletzt bei seinem vom Publikum frenetisch gefeierten Ballgewinn im Mittelfeld nach rund einer halben Stunde unter Beweis gestellt.

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Dass Konstantelias kurz vor dem Pausenpfiff zum 2:0-Endstand traf und damit auch gleich sein Tor-Debüt für den BVB feierte, war die viel zitierte Kirsche auf der Torte. "Erste Halbzeit top, die war perfekt. Wir haben alles umgesetzt, was wir umsetzen wollten", schwärmte Abwehrchef Waldemar Anton bei Sky vom gesamten Dortmunder Auftritt in Hälfte eins. Der Treffer von Konstantelias kam zwar etwas glücklich zustande, weil der Ball von einem Hamburger Abwehrspieler abgefälscht wurde, sprühte dennoch vor Kreativität, da der griechische Nationalspieler eigentlich per No-Look-Abschluss das kurze Eck angepeilt hatte.

Mit seinem Esprit ist Konstantelias nach gerade einmal rund 100 Einsatzminuten im schwarz-gelben Trikot schon auf bestem Weg, Publikumsliebling zu werden. Und man kann sich bestens ausmalen, wie er diesen Weg in den kommenden Wochen hätte fortsetzen können. Doch - nicht nur aus BVB-Sicht, sondern auch aus Sicht des neutralen Bundesliga-Zuschauers sehr schade - möglicherweise sehen wir Konstantelias fürs Erste nicht mehr so schön wirbeln wie bei seiner Ligapremiere.

Hat sich BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias schwer verletzt?

"Natürlich sollten wir heute ein kleines bisschen vorsichtig sein, was wir kommunizieren. Aber wir haben durchaus Sorge vor einer schwereren Verletzung", sagte Dortmunds Sportdirektor Ole Book bei Sky und ergänzte auf Nachfrage, ob sich Konstantelias einen Kreuzbandriss zugezogen haben könnte: "Die Sorge ist da."

Kurz, nachdem er seinen zweiten Treffer knapp verpasst hatte, verletzte sich Konstantelias bei einer unglücklichen Bewegung während eines Zweikampfes mutmaßlich am Knie, sank zunächst zu Boden und wirkte bei seiner Auswechslung in der 54. Minute so, als ahne er Schlimmes. Sollten sich die Befürchtungen nach den genaueren Untersuchungen am Sonntag bestätigen und Konstantelias tatsächlich monatelang ausfallen, wäre das nach dessen so vielversprechendem Einstand ein herber Schlag - sowohl für ihn selbst als auch für den BVB.

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Der 26-Millionen-Euro-Neuzugang hat jetzt schon mehr als angedeutet, dass er das Offensivspiel der Borussia signifikant voranbringt. Und es gleichzeitig ohne ihn durchaus träger daher kommt. Dass der BVB in Halbzeit zwei nicht mehr derart dominant auftrat, lag einerseits sicherlich an der deutlichen Leistungssteigerung der Gäste aus Hamburg. Aber andererseits verließ mit Konstantelias nun mal auch ganz viel Beweglichkeit und Spielwitz den Platz.

"Wenn Dortmund von rechts nach links spielt, in die Zwischenräume spielt, dann läufst du erstmal viel hinterher, schaffst es nicht so richtig, ins Pressing zu kommen. Das war unser Problem", erklärte HSV-Kapitän Nicolai Remberg bei Sky, warum man dem BVB im ersten Durchgang so wenig entgegenzusetzen hatte.

Giannis Konstantelias und Konstantinos Karetsas begeistern beim BVB

Konstantelias war gemeinsam mit Landsmann Karetsas der wichtigste Baustein für die Hamburger Probleme, waren es doch die beiden neuen Kreativgeister, die ständig klug rochierten, die mit ihrer perfekten Ballbeherrschung das Spiel in den Zwischenräumen auf einem enorm hohen Level hielten, es schnell und gleichzeitig präzise gestalteten. "Brutal", nannte Anton die Vorstellung der beiden Griechen. "Die Beweglichkeit, die sie haben, wie gefährlich sie sind, das ist eine große Qualität in dem Alter und das brauchen wir auch für die Zukunft. Ich bin froh, dass wir sie bei uns haben."

Nicht nur BVB-Fans dürften es nach diesen ersten Eindrücken des Duos schade finden, wenn Karetsas seinen kongenialen Partner nun vorerst für längere Zeit nicht mehr an seiner Seite hätte. Und aus Dortmunder Sicht stellt sich die dringende Frage: Wie ersetzt man Konstantelias? "Mir hat es unglaublich leid getan für den Jungen. Er hat hier vom ersten Tag an eine tolle Präsenz, auch in der Kabine. Wir mögen ihn alle schon sehr gerne. Wenn man dann so eine gute erste Halbzeit spielt und ausgewechselt werden muss und etwas Schwerwiegenderes befürchtet wird, ist das einfach unfassbar ärgerlich", betonte Book, der die Verletzung des offensiven Mittelfeldspielers, den er und die anderen Klub-Bosse unbedingt haben wollten, mit sorgenvoller Miene verfolgt hatte.

Am Samstag brachte Kovac den defensiver orientierten Marcel Sabitzer für Konstantelias in die Partie, dem Österreicher ging der Esprit seines Vorgängers erwartungsgemäß spürbar ab. Rein von der Spielanlage her wäre Samuele Inacio, der nach seiner Einwechslung gegen den HSV mit Blitz-Rot für Aufsehen sorgte und schnell wieder vom Platz musste, der prädestinierte Konstantelias-Ersatz. Ob das 18-jährige Top-Talent dafür schon in der nötigen Ausprägung bereit ist, darf aber bezweifelt werden.

Könnte jetzt Jadon Sancho noch einmal zum BVB zurückkehren?

Maximilian Beier ist eine erfahrenere Alternative, allerdings müsste Kovac von seinem Plan, den deutschen Nationalspieler künftig auf einer der beiden Schienen einzusetzen, dann schon wieder abrücken. Und so würde im Kader ja dann Beiers Platz für die Außenbahnen vakant werden.

So oder so ist es durchaus denkbar, dass die Transferköpfe in den wenigen verbleibenden Tagen bis zur Schließung des Sommertransferfensters am Dienstag (1. September) um 20 Uhr noch einmal zu rauchen beginnen. Welche Last-Minute-Hilfe käme für den Fall des Eintretens der schlimmsten Befürchtungen bei Konstantelias als direkter Ersatz möglicherweise in Frage?

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Said El Mala, vor dem Konstantelias-Deal Dortmunds Wunschspieler, hat beim 1. FC Köln verlängert und ist nicht mehr verfügbar. Ein anderer Name könnte sich dafür nun wieder aufdrängen: Jadon Sancho. Der Engländer wäre eine prädestinierte Lösung, ist ein ähnlicher Spielertyp wie Konstantelias und hat wie jener und Karetsas auch die Qualität, aus dem Stand Dynamik zu kreieren. Spekulationen über eine erneute Rückkehr Sanchos zum BVB gab es in den vergangenen Wochen und Monaten zuhauf, wenngleich sie nach den Verpflichtungen von Karetsas und Konstantelias selbstredend abebbten.

In Dortmund erlebte Sancho jedenfalls die besten Zeiten seiner bisherigen Karriere. Und nach seinem Vertragsende bei Manchester United steht der mittlerweile 26-Jährige weiterhin ohne neuen Verein da, wäre ablösefrei zu haben. In dieser Hinsicht also ein geringes Risiko, wenngleich Sancho für ein drittes Engagement bei der Borussia zu deutlichen Gehaltseinbußen bereit sein müsste. Und dann bleibt ja auch noch die sportliche Frage, ob das Supertalent von einst überhaupt noch einmal seine Höchstform erreichen kann. Die zurückliegenden Leihen zum FC Chelsea und zu Aston Villa verliefen bekanntlich weitgehend enttäuschend.