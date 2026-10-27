Schnelles Comeback nach Sperre? Cristiano Ronaldo angeblich in vorläufigem Portugal-Aufgebot

Wie zunächst die Zeitung O Jogo berichtete und wenig später die Zeitung A Bola bestätigte, wird Nationaltrainer Jorge Jesus den 41-jährigen Offensivspieler von Al-Nassr wahrscheinlich für die kommenden Länderspiele in der Nations League nominieren.

Demnach habe Jesus Ronaldo in seinen vorläufigen Kader für die Begegnungen gegen Dänemark (14. November) und Wales (17. November) aufgenommen. Damit könnte der Angreifer früher als gedacht seine Rückkehr in der Nationalmannschaft feiern.

Ronaldo hatte während der zurückliegenden Länderspielpause für Schlagzeilen gesorgt, da er aus freien Stücken und ohne Absprache das Quartier des Teams verlassen hatte. Anlass war seine Nichtberücksichtigung durch Jesus in Norwegen (2:1) und dessen Ankündigung, ihn auch im folgenden Spiel gegen Dänemark nur auf die Bank zu setzen.

Ronaldo beließ es in der Folge nicht bei der Abreise, beschuldigte Jesus auch öffentlich des Wortbruchs. Zugleich räumte er ein Fehlverhalten ein, welches nicht folgenlos bleiben sollte, und entschuldigte sich bei Mitspielern und Fans.

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Wie viel Geld musste Cristiano Ronaldo zahlen?

Vom Verband FFP bekam er daraufhin eine Sperre von 30 Tagen sowie eine Geldstrafe von 255 Euro aufgebrummt. Die Sanktion gilt dabei rückwirkend seit seiner vorläufigen Suspendierung am Tag nach der Abreise aus dem Camp am 30. September, sie endet damit noch im Oktober.

Die Strafe bewegt sich innerhalb der Vorgaben des Verbands für derartige Vergehen. Ronaldo habe gegen Artikel 160 der Disziplinarordnung verstoßen, teilte die FPF mit, dafür sieht das Reglement zunächst eine Sperre von einem bis sechs Monaten vor, für einen Profispieler zudem eine Geldbuße in Höhe von 510 bis 1020 Euro.

Ronaldos Seite habe aber mildernde Umstände geltend machen können - das Einräumen seines Fehlverhaltens gehöre dazu, zudem Bedeutung und Verdienste für die Nationalmannschaft.