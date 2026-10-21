Schlimme Verletzung befürchtet! Große Sorgen bei PSG um Kvaratskhelia

Wie die L'Equipe berichtet, gibt es beim georgischen Ausnahmespieler die ernsthafte Befürchtung, dass er sich das Kreuzband gerissen hat. Nach Angaben des Blattes sei die Situation "sehr angespannt".

Kvaratskhelia hatte sich nach einer knappen Stunde bei einem fairen Einsteigen von Barcelonas Xavi Espart das Knie verdreht und war unsanft auf dem Rasen gelanden. Er konnte den Platz anschließend nicht selbst verlassen. Auf dem Weg in die Kabine musste er gestützt werden und konnte das betroffene Bein kaum belasten.

Wenige Sekunden zuvor hatte sich bereits Kapitän Marquinhos in einem Zweikampf mit Anhtony Gordon eine Blessur zugezogen und Trainer Luis Enrique signalisiert, nicht weiterspielen zu können. Es kam anschließend zum Doppelwechsel.

Fällt auch Dembele bei PSG lange aus?

In der ersten Halbzeit hatte es schon PSG-Superstar Dembele erwischt (19.). Der amtierende Weltfußballer verletzte sich während eines Laufduells ohne direkte Gegnereinwirkung. Nachdem der Angreifer den Sprint angezogen hatte, brach er plötzlich ab und fasste sich an den linken Oberschenkel. Es droht wohl ein längerer Ausfall wegen einer Muskelverletzung.

Kameras fingen Dembeles schmerzverzerrtes Gesicht ein und schnell war klar, dass es für ihn nicht weitergeht. Für PSG ist auch die Verletzung des Weltmeisters von 2018 eine Hiobsbotschaft, denn dieser war zuletzt wieder in bestechender Form. Vier Tore und sechs Assists markierte er in zehn Pflichtspielen dieser Saison. Allein sechs Scorerpunkte sammelte der 29-Jährige in zwei Partien der Champions League und war beim 4:2-Sieg gegen Manchester City in der Vorwoche herausragend.

Auch der FC Barcelona musste zumindest einen Verletzten beklagen: Der 28 Jahre alte Ex-Leipziger Dani Olmo verletzte sich in einem Zweikampf im Mittelfeld mit Vitinha. Hansi Flick musste bereits nach 26 Minuten wechseln, für Olmo kam Fermin Lopez.

Trotz der großen Verletztenmisere entschied der amtierende Champions-League-Sieger das Duell mit den bis dato ungeschlagenen und formstarken Katalanen am Ende für sich. Nachdem Lamine Yamal spät zum 2:2-Ausgleich traf, setzten Vitinha und Fabian die Schlusspunkte in einer aufregenden Partie. Mit drei Siegen aus drei Spielen führt PSG die Ligatabelle der Königsklasse aktuell gemeinsam mit dem FC Liverpool an.

Am kommenden Sonntag steht das Topspiel gegen Ligue-1-Spitzenreiter Olympique Lyon an. In der Champions League trifft Paris Anfang November auf Villarreal.

Getty Images



