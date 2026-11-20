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Diese Saison blüht Paris Brunner bei der AS Monaco plötzlich auf. Nun gibt es Neuigkeiten, die dem BVB möglicherweise nicht gefallen.

Ex-BVB-Juwel Paris Brunner steht offenbar kurz davor, seinen Vertrag bei der AS Monaco vorzeitig zu verlängern.

Wie RMC Sport berichtet, sollen sich Brunner und der französische Erstligist bereits auf die Konditionen eines neuen Arbeitspapiers geeinigt haben. Dieses würde den Offensivspieler demnach für weitere zwei Jahre bis 2030 an die Monegassen binden.

Mehrere Topklubs sollen Paris Brunner gelockt haben

Dem Bericht zufolge hatten zuvor mehrere Topklubs bei Brunner angeklopft, dem in der Anfangsphase dieser Saison der Durchbruch in Monaco gelang. In wettbewerbsübergreifend bisher 13 Einsätzen in 2026/27 hat der 20-Jährige schon acht Tore und einen Assist auf sein Konto gebucht. Lohn für die starken Leistungen war unter anderem sein Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft Ende September, gleich im ersten Einsatz schnürte Brunner beim 4:0 in Lettland einen Doppelpack.

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Ob der BVB angesichts der positiven Entwicklung seines ehemaligen Top-Talents an eine Rückholaktion denkt? "Es ist natürlich schon interessant, aber am Ende ist es ein Ex-Spieler von Borussia Dortmund", hielt sich Sport-Geschäftsführer Lars Ricken Mitte Oktober bedeckt. Berichten zufolge hatte sich der BVB bei Brunners Verkauf an Monaco 2024 ein sogenanntes Matching Right zusichern lassen. Damit würden die Dortmunder bei etwaigen Angeboten anderer Vereine über deren Höhe informiert werden und könnten dann mit der entsprechenden Offerte gleichziehen, um Brunner selbst zu verpflichten.

Getty Images

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Der U17-Europa- und -Weltmeister von 2023 war direkt nach seinem Abschied aus Dortmund in Richtung Monaco von dem Ligue-1-Klub an Cercle Brügge nach Belgien verliehen worden. Nach einem durchwachsenen Jahr dort kehrte er 2025 zur AS zurück, spielte vergangene Saison jedoch kaum eine Rolle.

Ex-BVB-Juwel Paris Brunner startet bei der AS Monaco plötzlich durch

Unter dem neuen Trainer Filipe Luis, der im Sommer übernahm, veränderte sich Brunners Situation in Monaco allerdings drastisch zum Positiven. "Paris ist ein fabelhafter Spieler", lobte Luis nach Brunners Gala-Auftritt im Topspiel gegen Olympique Marseille Ende August, als der deutsche Junioren-Nationalspieler beim 2:0-Sieg beide Tore besorgte und besonders mit einem wunderbaren Solo-Treffer zum Endstand glänzte. "Er hat diese Leidenschaft, diesen Willen, alles zu geben", bescheinigte Luis Brunner neben großer Spielfreude auch vorbildliche Arbeit im Pressing.

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In der Ligue 1 belegen Brunner und Co. nach zehn Spieltagen aktuell Platz sieben. Am Samstagabend ist für Monaco ein Heimsieg gegen AJ Auxerre Pflicht, um an der Spitzengruppe dranzubleiben.