Schalke 04, News und Gerüchte: Huntelaar stellt S04-Rekord auf, Knäbel schwört Grammozis die Treue

Schalke 04, News - Robin Gosens über geplatzten Schalke-Transfer: "Atalanta wollt mich nicht ziehen lassen

Nationalspieler Robin Gosens hat in seinem Buch Träumen lohnt sich - Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi über einen geplatzten Wechsel zum FC Schalke 04 im Sommer 2019 gesprochen.

Nach dem erfolgreichen Einzug in die Champions League mit Atalanta Bergamo habe sich inmitten der Feierlichkeiten der Schalkes ehemaliger technischer Direktor Michael Reschke per Nachricht bei Gosens gemeldet: "Hi Robin, wäre das Thema S04 interessant für dich? David Wagner [Ex-Schalke-Coach, Anm. d. Red.] würde sich am Montag bei deinem Berater melden. Frohes Feiern heute Abend! Glückauf, Michael Reschke."

Der 26-jährige Gosens ist Fan der Königsblauen und hatte zuletzt mehrfach betont, dass er sich einen Wechsel nach Gelsenkirchen vorstellen könne. Dementsprechend war sich der Rechtsverteidiger seiner Sache sicher und wollte unbedingt zu den Knappen wechseln. "Mit einem Wechsel nach Schalke hätte sich nicht nur mein Traum von der Bundesliga erfüllt, ich hätte auch für meinen Herzensverein spielen und vor allem wieder in Deutschland leben können", schreibt Gosens.

Während der gebürtige Emmericher im Urlaub weilte, kümmerte sich sein Berater um die Verhandlungen. "Die nächsten Tage verbrachte ich bei meiner Familie in Elten, um anschließend mit Rabea nach Mauritius zu fliegen. Am Tag der Abreise, als wir am Sicherheitscheck standen, rief mich mein Berater an. Der Vertrag mit Schalke sei ausgehandelt und alle Details seien geklärt. Zitat: 'Ich habe das Beste für dich rausgeholt'", führt Gosens aus.

Er sei "unfassbar glücklich gewesen, die Konditionen waren perfekt". Doch es kam schließlich alles anders: "Während wir uns in der Sonne aalten, liefen die Verhandlungen nicht so, wie sich das die Beteiligten vorgestellt hatten", schildert er und fügt an: "Atalanta wollte mich nämlich auf keinen Fall ziehen lassen."

Schalke 04, News: Huntelaar nun ältester S04-Torschütze

Dimitrios Grammozis war voll des Lobes über den "Hunter". "Allein mit seiner Präsenz und Ausstrahlung gibt er der Mannschaft Selbstvertrauen", sagte der Coach von Schalke 04, nachdem der 37 Jahre alte Routinier Klaas-Jan Huntelaar beim 1:2 (0:1) bei Bayer Leverkusen den Torbann der Königsblauen beendet hatte.

Der niederländische Ex-Nationalspieler ist damit jetzt außerdem der älteste Torschütze der Königsblauen. Huntelaar, der zum ersten Mal seit seiner Rückkehr in der Startelf stand, löst mit 37 Jahren und 234 Tagen Torhüter Oliver Reck ab. Reck hatte das einzige Tor seiner Karriere am 9. Februar 2002 beim 4:0 gegen den FC St. Pauli per Elfmeter erzielt.

Auch Huntelaar war zufrieden: "Die Art und Weise, wie man in einem Spiel auftritt, ist sehr wichtig - und wie man trainiert. Damit können wir Schritte machen, es war konditionell viel besser als in anderen Spielen", meinte der Torjäger bei Sky. Zuletzt hatte er vor 1441 Tagen am 23. April 2017 in der Bundesliga getroffen.

Wirklich weiter hilft Huntelaar Schalke trotz seines Tores nicht. S04 droht der erste Sturz in die Zweitklassigkeit seit 1988. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bei noch sieben ausstehenden Spielen aussichtslose 13 Punkte.

Schalke 04, News: Knäbel plant auch in der 2. Liga mit Trainer Grammozis

Dimitrios Grammozis soll auch nach dem wahrscheinlichen Abstieg Trainer von Schalke 04 bleiben und die Mission Wiederaufstieg anführen. Das bestätigte der neue Sportvorstand Peter Knäbel noch einmal nachdrücklich. "Wir haben uns nach Christian Gross entschieden, dass wir langfristig für alle Szenarien planen wollen", sagte Knäbel vor dem Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (1:2) bei Sky.

Als Vorbild diene dabei der 1. FSV Mainz 05, der bei der Verpflichtung von Bo Svensson ebenfalls eine langfristige Strategie auch im Falle des Abstiegs ausgerufen hatte. Die Rheinhessen seien "ein gutes Beispiel", sagte Knäbel.

Während die Mainzer weiter auf den Klassenerhalt hoffen dürfen, gibt sich bei Schalke kaum jemand mehr Illusionen hin. Die Planungen mit Grammozis laufen "für die zweite Liga", stellte Knäbel klar.

In den verbleibenden Wochen verlangt der frühere HSV-Manager "Resultate, die müssen wir erzielen". Er selbst habe einen "gelungenen" Start in seine neue Funktion gehabt. "Ich hatte einige Wochen Zeit, um mir alles in den letzten Wochen anzugucken. Jetzt geht es Schritt für Schritt weiter, es wird harte Arbeit", sagte er.

Schalke 04, News: Mustafi und William aus dem Kader gestrichen

Der FC Schalke 04 hat kurz vor dem Gastspiel bei Bayer 04 Leverkusen (1:2) mit zwei personellen Entscheidungen überrascht. Wie die Königsblauen rund eine Stunde vor dem Anpfiff in Leverkusen via Twitter mitteilten, standen die Winterneuzugänge Shkodran Mustafi und William nicht im Kader.

Bei Rechtsverteidiger William handele es sich nach Klubangaben um "eine disziplinarische Entscheidung". Der Leihspieler vom VfL Wolfsburg soll zuletzt nach WAZ -Angaben nach seiner frühen Auswechslung bei der 0:3-Niederlage der Schalker gegen Borussia Mönchengladbach in der 20. Minute derartig erzürnt gewesen sein, dass er einer Teamsitzung der Mannschaft ferngeblieben war.

Zwar sagte Trainer Dimitrios Grammozis, dass "die Sache gegessen" sei, allerdings führte dies wohl doch zur kurzfristigen Suspendierung des 26-Jährigen. Neben dem Brasilianer wird auch Mustafi, der seit seinem Wechsel zwar in sechs von sieben Spielen in der Startelf der Schalker stand, jedoch kaum überzeugen konnte, nicht im Kader für das Auswärtsspiel in Leverkusen stehen.

Der Verein erklärte dies mit "sportlichen Gründen". Eine dauerhafte Suspendierung sei dies jedoch nicht. "Beide Spieler haben in der kommenden Woche die Gelegenheit, sich im Training wieder anzubieten", teilten die Königsblauen mit.

Der Verein erklärte dies mit "sportlichen Gründen". Eine dauerhafte Suspendierung sei dies jedoch nicht. "Beide Spieler haben in der kommenden Woche die Gelegenheit, sich im Training wieder anzubieten", teilten die Königsblauen mit.

