FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 wollte Silas Wamangituka, Florian Krüger liebäugelt mit Rückehr

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Der FC Schalke war 2019 an einer Verpflichtung von Bundesliga-Angreifer Silas Wamangituka (VfB Stuttgart) interessiert. Dies bestätigte Sven Mislintat, Sportdirektor beim VfB Stuttgart, im Podcast kicker meets DAZN .

Das Interesse der Königsblauen am Kongolesen sei Insidern bekannt gewesen, so Mislintat: "Das ist verbrieft." Dass Wamangituka, der damals beim französischen Zweitligisten Paris FC spielte, sich nicht für den Bundesliga-Klub, sondern für den Weg nach Stuttgart entschied, begründete der Manager mit dem angebotenen Konzept: "Du stellst ihm das Projekt vor: VfB Stuttgart, zweite Liga. Und der Junge weiß, hier sind gute Leute. Die haben sich einen Namen gemacht, Sven hat schon solche Spieler geholt. Und der gibt dir Vertrauen für den Weg, den du ihm anbietest. Das hat es einfach gemacht."

Wamangituka spielte bislang eine wichtige Rolle in der Offensive der wieder aufgestiegenen Stuttgarter. In 27 Einsätzen gelangen dem meist auf dem Flügel zu findenden Offensivspieler wettbewerbsübergreifend 13 Tore und vier Assists. Momentan fällt der 21-Jährige mit einem Kreuzbandriss aus.

Der frühere Schalke-Profi Rafinha wechselt zu Gremio Porto Alegre und damit zurück in seine brasilianischen Heimat. Der 35-Jährige unterschreibt laut offiziellen Angaben des Vereins ein bis Jahresende gültiges Arbeitspapier.

Der Rechtsverteidiger stand zuvor bei Olympiakos Piräus unter Vertrag, wo sein Kontrakt im Februar aufgelöst wurde. Seither war der Brasilianer vereinslos. Zwischenzeitlich war auch eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Schalke im Gespräch.

Rafinha lief für Schalke und Bayern 322-mal in der Bundesliga auf und steht damit auf dem neunten Platz im Ranking der ausländischen Spieler mit den meisten Einsätzen im deutschen Oberhaus.

Florian Krüger, Angreifer bei Erzgebirge Aue, hat eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Schalke 04 nicht ausgeschlossen. Gemäß fussball.news verriet der U21-Nationalspieler in einer Medienrunde, dass er noch immer mit dem Verein sympathisiert und dass er hinsichtlich des aktuellen Absturzes mitleidet.

"Schalke ist einer der Top 5-Vereine in Deutschland. Ich würde mir wünschen, dass die Kurve wieder schnellstmöglich gekriegt wird", sagte der 22-Jährige, bei dessen Abgang die Königsblauen noch "Champions-League-Verein" waren. In der Krise sehe er aber auch eine Chance, so Krüger: "Dass der Tiefpunkt die Chance ist für einen kompletten Umbruch, einen kompletten Neuaufbau, wo sich die richtigen Leute für den Verein finden und alles für ihn tun."

Dass er selbst an einem solchen Umbruch mitwirken könnte, schloss der Angreifer nicht aus: "Wenn irgendwann der Zeitpunkt kommen sollte und es macht Sinn und passt: Ja klar, warum soll das nicht mein Traum sein? Das war als Kind mein Verein und ich sympathisiere immer noch mit ihm. Das Drumherum muss aber passen."

Der FC Schalke taumelt aktuell mit gerade einmal zehn Punkten nach 26 Spieltagen dem Abstieg in die zweite Bundesliga entgegen. Hier könnte Krüger sich durchaus als Verstärkung erweisen: Aktuell steht der Offensivspieler bei elf Toren und sechs Vorlagen in 26 Zweitliga-Einsätzen für Aue.

Der beim Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 unter Vertrag stehende walisische Nationalspieler Rabbi Matondo ist im Internet rassistisch beschimpft worden.

Via Twitter teilte der 20-Jährige am Sonntag ein Foto mit Beleidigungen auf Instagram und warf dem sozialen Netzwerk vor, nichts gegen solche Äußerungen zu tun.

And it continues... another week of @instagram doing absolutely nothing about racial abuse. My insta will get taken down if I post any clips from my games though... #priorities pic.twitter.com/TbIrH1aPqy