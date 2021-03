Schalke 04, News und Gerüchte: Terodde wohl im Fokus, Mustafi bei Inter auf dem Zettel? Alle Infos zu S04 heute

Schalke 04 soll Simon Terodde im Visier haben, während Shkodran Mustafi wohl bei Inter Mailand auf dem Zettel steht. Alle News zu S04 heute.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.



Schalke, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke 04: Peter Knäbel ist neuer Vorstand Sport und Kommunikation

Der zuletzt bereits interimsmäßig als sportlich Verantwortlicher tätige Peter Knäbel ist nun auch offiziell neuer Vorstand Sport und Kommunikation von Schalke 04. Das gab der Bundesligist am Mittwochvormittag bekannt.

Einstimmige Entscheidung im Aufsichtsrat: Peter Knäbel ist neuer Vorstand Sport und Kommunikation des #S04.



"Peter Knäbels Arbeit ist geprägt von strategischem Denken und einer klaren Handschrift. Das hat er nicht nur in den letzten drei Jahren als Technischer Direktor für Nachwuchs und Entwicklung, sondern auch in den vergangenen Wochen als Gesamtverantwortlicher unter Beweis gestellt“, wird Dr. Jens Buchta, Vorsitzender des Schalker Kontrollgremiums, in der Mitteilung zitiert.

Knäbel selbst, der im April 2018 als Technischer Direktor für Nachwuchs und Entwicklung bei Schalke anheuerte, sagte: "In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt. Ihnen haben wir eine ebenso große Verantwortung wie auch unseren mehr als 150.000 Mitgliedern und unseren unzähligen Fans gegenüber."

Schalke wohl an HSV-Stürmer Simon Terodde interessiert

Der FC Schalke 04 will sich für die kommende Saison, die wohl in der 2. Liga stattfindet, offenbar mit HSV-Stürmer Simon Terodde verstärken. Das berichtet die Bild.

Demnach würde auch Terodde selbst ein Wechsel nach Gelsenkirchen reizen. Der 33-Jährige steht in der laufenden Zweitliga-Saison aktuell bei 20 Toren für Hamburg, sein Vertrag an der Elbe läuft Ende Juni aus. Terodde wäre für Schalke also ablösefrei zu haben.

Als Alternativen zu Terodde soll Schalke laut Bild derweil Serdar Dursun von Darmstadt 98 und Düsseldorfs Kenan Karaman auf dem Zettel haben.

Schalke, News: Will S04 Hübers mit Mini-Gehalt locken?

Timo Hübers von Hannover 96 hat angeblich das Interesse von Schalke 04 geweckt. Sollte der Innenverteidiger nach Gelsenkirchen wechseln, wird er dort offenbar aber nur ein vergleichsweise geringes Gehalt einstreichen.

Laut Bild beläuft sich das Monatsgehalt in Schalkes Angebot für Hübers auf 40.000 Euro. Das entspräche einem Jahresgehalt von 480.000 Euro.

Aktuell kann man auf Schalke noch deutlich mehr verdienen, was etwa die Gehälter von Mark Uth (vier Millionen Euro) und Ralf Fährmann (3,2 Millionen Euro) belegen. Nach dem kaum noch zu vermeidenden Abstieg in die zweite Liga dürfte sich das allerdings drastisch ändern.

Schalke: Shkodran Mustafi angeblich Thema bei Inter Mailand

Der italienische Tabellenführer Inter Mailand beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Schalke-Innenverteidiger Shkodran Mustafi. Das berichtet die italienische Zeitung Tuttosport.

Demnach soll Mustafi bei Inter einer von mehreren Kandidaten für eine Verstärkung des Abwehrzentrums sein. Neben dem 28-Jährigen haben die Nerazzurri wohl auch Nikola Maksimovic von Napoli und Aissa Mandi von Real Betis im Auge.

Bei einem kaum noch vermeidbaren Abstieg mit Schalke wäre ein Wechsel Mustafis nach dieser Spielzeit auch sehr wahrscheinlich. Ohnehin läuft der Vertrag des früheren deutschen Nationalspielers Ende Juni aus.

Schalke 04, Spielplan: Das sind die kommenden Gegner von S04

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag Bayer Leverkusen vs. FC Schalke 04 11. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Schalke 04 vs. FC Augsburg 17. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 29. Spieltag SC Freiburg vs. FC Schalke 04 20. April 2021, 20.30 Uhr Bundesliga, 30. Spieltag Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 24. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 31. Spieltag FC Schalke 04 vs. Hertha BSC

