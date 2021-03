Schalke 04, News und Gerüchte: Interesse an Hübers, Matondo fliegt aus dem Wales-Kader - alle Infos zu S04 heute

Schalke 04 sucht weiter nach Verstärkungen für die neue Saison 2021/22. Nun soll ein Verteidiger von Hannover 96 auf dem Zettel stehen - alle Infos.

Der FC Schalke 04 steht mit zehn Punkten am Tabellenende der Bundesliga. Klar, dass da die Planungen für die neue Saison schon in vollem Gange sind.

Goal liefert einen Überblick über die wichtigsten News des Tages rund um S04, seien es Gerüchte oder andere Neuigkeiten. Hier aber erstmal noch die wichtigsten Meldungen der letzten vier Tage:

Schalke 04, News und Gerüchte: Timo Hübers bei S04 auf der Wunschliste

Der abstiegsgefährdete Bundesligist FC Schalke 04 zeigt offenbar Interesse an einem ablösefreien Transfer von Timo Hübers (24, Hannover 96). Dies berichtet die Bild.

Demnach soll der Innenverteidiger, der zu den begehrtesten Spielern von 96 zählt, bei S04 perfekt ins Profil passen. Königsblau sucht nämlich nach möglichst kostengünstigen Spielern. Da Hübers' Vertrag am Saisonende abläuft, wäre er ablösefrei zu haben.

Timo #Hübers wird Hannover 96 einige Wochen fehlen.



Lieber Timo, wir wünschen Dir eine schnelle und gute Genesung! 🙏🍀 #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/Yt3ZaLfxR5 — Hannover 96 (@Hannover96) February 22, 2021

Der Bild zufolge hat es bereits Gespräche mit Peter Knäbel gegeben. Zudem soll auch Union Berlin kürzlich beim Innenverteidiger vorgefühlt haben, auch Werder Bremen, dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV wurde bereits Interesse nachgesagt.

Derzeit kann sich Hübers nicht für höhere Aufgaben empfehlen, da ihn eine schwerwiegende Oberschenkelverletzung noch außer Gefecht setzt.

Schalke 04, News und Gerüchte: Matondo fliegt aus dem Kader seiner Nationalmannschaft

Der von Schalke 04 an Stoke City ausgeliehene Rabbi Matondo sorgt in Kreisen der Nationalmannschaft von Wales für Schlagzeilen - allerdings für negative.

Einem Bericht der Sun zufolge hatten Matondo und seine Mitspieler Tyler Roberts und Hal Robson-Kanu die Ausgangssperre im Hotel des Teams missachtet. Wie der walisische Verband in der Folge mitteilte, hätten sie damit "gegen die Verbandsregeln verstoßen".

Als Konsequenz aus dem Vergehen wurden das Trio für das anstehende WM-Qualifikationsspiel der Waliser gegen Tschechien aus dem Kader gestrichen.

Schalke 04, News und Gerüchte: Juan Miranda spricht über Leihtransfer in die Bundesliga

Der spanische Linksverteidiger Juan Miranda (21) hat auf seine Zeit beim FC Schalke 04 zurückgeblickt und verraten, dass er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden war.

"In Deutschland bin ich gereift, aber ich hatte keine gute Zeit", verriet der 21 Jahre alte Linksfuß in einem Interview mit der Sport und schob nach: "In Deutschland habe ich nicht so viel gespielt, wie ich wollte."

In der Saison 2019/20 kickte Miranda auf Leihbasis in Gelsenkirchen, ehe er am Saisonende wieder zum FC Barcelona zurückkehrte. Insgesamt machte er nur zwölf Pflichtspiele für S04, dabei gelang zumindest eine Vorlage.

Inzwischen wurde er von Barca aus zu Betis Sevilla verliehen, wo es nun bergauf zu gehen scheint. In 18 Spielen traf er bereits zweimal selbst (ein Assist). Vertraglich ist er noch bis 2023 an die Katalanen gebunden.

Schalke 04, News und Gerüchte: Ozan Kabak ohne Zukunft beim FC Liverpool?

Ozan Kabak schloss sich im Winter auf Leihbasis dem FC Liverpool an. Die Reds besitzen eine Kaufoption für den Innenverteidiger des FC Schalke 04. Ob diese allerdings gezogen wird, scheint zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen.

Wie das Sportportal The Athletic berichtet, ist eine Entscheidung beim amtierenden englischen Meister noch nicht gefallen. Eine Zahlung von 20 Millionen Euro wäre fällig, um den neunfachen türkischen Nationalspieler dauerhaft an den Verein zu binden.

Dieses Geld hatten die Königsblauen nach dem wohl unvermeidbaren Abstieg in die 2. Liga eigentlich fest eingeplant, um im Kampf um den direkten Wiederaufstieg eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen zu können. Es darf zumindest angezweifelt werden, ob sich im Falle einer Rückkehr nach Schalke ein Interessent findet, der einen Betrag in ähnlicher Höhe für den 21-Jährigen auf den Tisch legt.

Schalke 04, Spielplan: Das sind die kommenden Gegner von S04

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag Bayer Leverkusen vs. FC Schalke 04 11. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Schalke 04 vs. FC Augsburg 17. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 29. Spieltag SC Freiburg vs. FC Schalke 04 20. April 2021, 20.30 Uhr Bundesliga, 30. Spieltag Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 24. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 31. Spieltag FC Schalke 04 vs. Hertha BSC

Schalke 04: Ein Teil der Bundesliga-Tabelle auf einen Blick