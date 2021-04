Schalke 04, News und Gerüchte: Dimitrios Grammozis droht Negativrekord, Thilo Kehrer hat Mitleid mit Schalke - alle Infos zu S04 heute

Grammozis könnte einen bitteren Rekord holen, Kehrer hofft für Schalke und für das Team steht wohl ein massiver Umbruch an. Alle News zu S04 heute.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke am Karfreitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke, alles Wissenswerte:

Schalke 04, News: Trainer Grammozis droht Negativrekord

Dimitrios Grammozis, Trainer des FC Schalke 04, könnte am Samstag im Spiel gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, LIVE im TICKER ) einen traurigen Rekord einfahren. Hintergrund ist die katastrophale Torquote seines Teams.

Sollten die Königsblauen auch gegen die Werkself nicht treffen, wäre Grammozis der erste Trainer der Bundesliga-Historie, bei dessen ersten vier Partien der eigenen Mannschaft kein Tor gelang. Momentan teilt sich Grammozis den Rekord von drei torlosen ersten Spielen mit Christoph John (1. FC Köln, 2002), Jan Kocian (Eintracht Frankfurt, 2004) und Ramon Berndroth (SV Darmstadt 98, 2016).

#Grammozis über Peter #Knäbel : Es freut mich, dass die Personalie geklärt ist und es einen ganz klaren Ansprechpartner für die nächste Saison gibt. Jeder weiß, dass ich Peter #Knäbel sehr schätze. (1/2) #S04 | 🔵⚪️ | #S04PK pic.twitter.com/anmHPWzfZY — FC Schalke 04 (@s04) April 1, 2021

Die fragwürdige Bestmarke wäre nur ein weiteres Kapitel in einer desaströsen Saison: Der FC Schalke steht abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, ein Abstieg in die Zweitklassigkeit scheint unabwendbar. Nach 26 Spieltagen beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz satte 13 Punkte.

Schalke 04, News: Thilo Kehrer von PSG hat Mitleid mit Ex-Klub Schalke

PSG-Verteidiger Thilo Kehrer hat in einem Interview auch über seinen ehemaligen Klub Schalke 04 gesprochen. Der Sport Bild sagte er, niemand habe mit einem solchen Absturz rechnen können.

"Das ist sehr bitter, was mit Schalke passiert. Damit hat niemand gerechnet. Mit der Größe und den unglaublichen Fans im Rücken gehört ein Verein wie Schalke nach Europa", beklagte der 24-Jährige. Kehrer drückt den Königsblauen weiterhin die Daumen: "Ich hoffe, dass sich alles ganz schnell wieder zum Guten wendet."

Der neunmalige deutsche Nationalspieler hatte 2018 den Sprung in die französische Hauptstadt gewagt, obwohl er sich auf Schalke laut eigenen Angaben zu jener Zeit wohlfühlte: "Bei Schalke hatte ich eine gewisse Komfortzone. Ich wusste: Der Trainer vertraut mir. Ich kenne den Verein, die Abläufe, das Umfeld. Man neigt schnell dazu, sich damit zufriedenzugeben, weil man sich wohlfühlt. Ich wollte aber bewusst raus aus dieser Komfortzone."

Kehrers Ambitionen zahlten sich aus, mittlerweile gehört der Verteidiger zum Stammpersonal beim Serienmeister aus Paris. Der FC Schalke wiederum ist aktuell weit von den Europa-Ambitionen entfernt, die Kehrer dem Klub zuschreibt: Mit mageren zehn Punkten rangiert man nach 26 Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga.

Schalke 04, News - Abstiegsmannschaft zu verscherbeln - nur sieben Spieler fix für die 2. Liga

Der erste Bundesliga-Abstieg des FC Schalke 04 seit 1988 scheint besiegelt. Für den Traditionsklub bedeutet die beispiellose sportliche Krise des vergangenen Jahres nicht nur Umwälzungen in der Vereinsführung. Auch die Mannschaft wird in der 2. Liga vermutlich ein komplett neues Gesicht zeigen.

Der Kader muss entschlackt, Hochverdiener und bisherige Leistungsträger müssen wenn möglich verkauft werden. Gleichzeitig soll - bei deutlich geringerem Budget - der sofortige Wiederaufstieg angepeilt werden. Wie das Team aussehen wird, das im kommenden Jahr in der Veltins Arena aufläuft? So wirklich weiß das noch niemand.

Goal und SPOX geben einen Überblick über den aktuellen Stand der Kaderplanung der Schalker für die kommende Saison.

Schalke 04, Spielplan: Das sind die kommenden Gegner von S04

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag Bayer Leverkusen vs. FC Schalke 04 11. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Schalke 04 vs. FC Augsburg 17. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 29. Spieltag SC Freiburg vs. FC Schalke 04 20. April 2021, 20.30 Uhr Bundesliga, 30. Spieltag Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 24. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 31. Spieltag FC Schalke 04 vs. Hertha BSC

