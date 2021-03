FC Schalke 04, News und Gerüchte: Strafe für William, Schröder will nicht Sportvorstand werden - alles zu S04

Schalke 04, News: Strafe für William

Schalke 04 hat Rechtsverteidiger William für dessen Verhalten während der 0:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach bestraft. Wie die Sport Bild berichtet, habe es eine Sanktion gegen den Brasilianer gegeben, weil dieser nach seiner Auswechslung durch Trainer Dimitrios Grammozis in der 20. Minute die Besprechung nach dem Spiel geschwänzt hatte. Wie die Strafe aussah, wurde nicht genannt.

William, der noch bis zum Ende der Saison vom VfL Wolfsburg an die Knappen ausgeliehen ist, war von Grammozis durch Timo Becker ersetzt worden und hatte darauf wütend reagiert. Der Brasilianer fluchte und trat gegen eine Werbebande.

Grammozis hatte die Auswechslung bei Sky so erklärt: "Wir haben gesehen, dass Thuram viele Bälle bekommen hat und oft das Eins-gegen-eins gesucht hat. Wir hatten das Gefühl, dass William Probleme auf seiner Seite hat und haben mit Timo Becker eine Lösung gefunden, weil der mit seiner Körperlichkeit mehr dagegen stemmen kann. Es war ein taktischer Wechsel."

Laut Sport Bild sei Williams anschließende Disziplinlosigkeit von seinen Mannschaftskameraden allerdings kaum registriert worden. "Es war den meisten Mitspielern schon fast egal", heißt es dort.

Schalke 04, News: Rouven Schröder wird nicht neuer Sportchef

Schalke 04 hat sich bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand offenbar den nächsten Korb abgeholt. Wie der kicker berichtet, steht auch der ehemalige Mainzer Sportchef Rouven Schröder nicht für die schwierige Aufgabe zur Verfügung. Zuvor habe es Gespräche mit Schröder gegeben.

Der 45-Jährige war immer wieder als möglicher Nachfolger von Jochen Schneider gehandelt worden, von dem sich die Königsblauen Ende Februar getrennt hatten. Bei der Suche nach einem neuen starken Mann hatte sich Schalke zuletzt schon Absagen von Ralf Rangnick und dem Leipziger Markus Krösche eingehandelt.

Offen scheint weiterhin, ob der Posten mit einem externen Kandidaten besetzt wird, oder ob die interne Lösung Peter Knäbel in den Vorstand aufrückt. Knäbel war nach Schneiders Beurlaubung von seiner Position des Technischen Direktors für Entwicklung kommissarisch zum Gesamtverantwortlichen Sport aufgerückt.

Schalke, 04, News: Tim Hoogland wird Trainer der U17

Ex-Schalke-Profi Tim Hoogland kehrt nach Gelsenkirchen zurück. Er wird in der Schalker Knappenschmiede neuer Trainer der U17. Dies teilte der Klub offiziell mit.

Hoogland wurde einst selbst in der Schalker Jugend ausgebildet und spielte während seiner Profilaufbahn unter anderem für Mainz 05, den VfB Stuttgart und den VfL Bochum.

Zurück zu den Wurzeln: Tim #Hoogland übernimmt ab sofort den Posten als Co-Trainer der #U17 und assistiert damit Jörg #Behnert, aktuell Chef-Trainer der Schalker B-Jugend.#schmiede | 🔵⚪ | #S04 — Knappenschmiede (@knappenschmiede) March 23, 2021

Schalke 04, News: Jochen Schneider berichtet von seinem Leiden bei S04

Für Jochen Schneider war die Zeit beim FC Schalke 04 nicht nur aufgrund der sportlichen Krise der Königsblauen äußerst hart. Nun erzählte der 50-Jährige, dass im April 2020 bei seiner Ehefrau ein Gehirntumor festgestellt worden war.

"Die Diagnose wurde am Gründonnerstag, den 9. April, gestellt. Noch am gleichen Tag war die erste große Operation", sagte Schneider, der seinen Posten als Sportvorstand bei den Knappen im März 2019 angetreten hatte, der Bild.

Über Wochen und Monate sei er daraufhin permanent die 450 Kilometer zwischen Gelsenkirchen und Stuttgart, dem Wohnort seiner Frau und seiner drei Kinder, hin- und hergefahren, um Familie und Job unter einen Hut zu bekommen.

"Das ist brutal. Wenn man im Alltag steckt, funktioniert man irgendwie", sagte Schneider, der im Februar von seinen Aufgaben auf Schalke entbunden wurde: "Ich habe im Sommer aufgrund unserer privaten Situation natürlich mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. Aber nachdem Clemens Tönnies und Peter Peters weg waren, konnte ich Schalke nicht verlassen. Wir waren ja nur noch zwei Vorstände und die Herausforderungen immens."

Schneiders Frau musste vier Operationen über sich ergehen lassen. Heute geht es ihr glücklicherweise gut, der Tumor wurde erfolgreich entfernt. Für Schneider war neben seiner Familie vor allem der frühere Schalke-Boss Tönnies eine große Hilfe.

"Als ich am Morgen nach der ersten Operation mit den Kindern zuhause in Stuttgart war, stand er um 10 Uhr mit Frühstück auf der Matte. Er und seine Frau waren es auch, die uns nach der dritten Operation den Kontakt zu einem Spezialisten aus München vermittelt haben. Dafür werden wir der Familie Tönnies ewig dankbar sein", so Schneider.

Schneider bedankte sich auch bei allen Mitarbeitern auf Schalke: "Sie alle waren sehr einfühlsam und haben uns unglaublich unterstützt. Da hat man gespürt, was Schalke ausmacht."

