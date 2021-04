Schalke 04, News und Gerüchte: Klaas-Jan Huntelaar Startelf-Kandidat gegen Leverkusen, Mathias Schober wohl neuer Sportdirektor. Alle Infos zu S04 heute

Schalke 04, News: Huntelaar ein Startelf-Kandidat gegen Leverkusen

Routinier Klaas-Jan Huntelaar kann sich Chancen ausrechnen, am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) zur Startformation beim Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 im Punktspiel bei Bayer Leverkusen zu gehören. "Klaas ist am weitesten von den Spielern, die zurückgekommen sind. Er ist auf jeden Fall eine Option, in der Startelf zu spielen", sagte Trainer Dimitrios Grammozis am Donnerstag.

Der von Ajax Amsterdam in der Winterpause zurückgeholte 37-jährige Huntelaar hatte zuletzt beim 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach schon 14 Minuten in der Schlussphase gespielt. Grammozis kann sich sogar vorstellen, den "Hunter" zusammen mit US-Nachwuchsmann Matthew Hoppe (20) spielen zu lassen.

#Grammozis zu @KJ_Huntelaar : Klaas-Jan #Huntelaar ist von den Rückkehrern aktuell am weitesten, das hat auch sein Einsatz gegen Gladbach gezeigt. Er ist auf jeden Fall eine Option für die Startelf. #S04 | 🔵⚪️ | #S04PK pic.twitter.com/jOnWgtZKxZ — FC Schalke 04 (@s04) April 1, 2021

Auch weitere Leistungsträger, die verletzungsbedingt lange Zeit ausgefallen waren, scheinen vor der Rückkehr zu stehen. "Wir haben in der Länderspielpause die Möglichkeit gehabt, einige Langzeitverletzte im Training begrüßen zu können, es gibt Licht am Ende des Tunnel", meinte der S04-Coach: "Salif Sane, Mark Uth und Goncalo Paciencia haben große Teile des Mannschaftstrainings absolvieren können. Sodass ich weiter darüber nachdenke in Absprache mit der medizinischen Abteilung, ob sie vielleicht zum Einsatz kommen können."

(Quelle: SID)

Schalke 04, News: Mathias Schober wird wohl neuer Sportdirektor

Mathias Schober wird wohl neuer Sportdirektor bei Schalke 04. Wie die Bild berichtet, "spricht viel dafür", dass der Ex-Profi mit dieser Aufgabe betraut wird.

Als Nachwuchskoordinator arbeitet er bereits eng mit dem neuen Sportvorstand Peter Knäbel zusammen, der am Mittwoch bei den Knappen offiziell vorgestellt wurde.

Mit dem neueingeführten Posten als Sportdirektor soll Knäbel Arbeit abgenommen werden, wie es auch bei anderen Bundesligisten der Fall ist.

Schalke 04, News - Medien: Ex-Schalke-Profi McKennie von Polizei bestraft

Der ehemalige Schalke-Profi Weston McKennie vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin ist wegen einer Dinnerparty in seiner Villa auf einem Hügel unweit von Turin aufgrund des Verstoßes gegen Corona-Auflagen von der Polizei bestraft worden.

Eine Buße wurde auch gegen McKennies Teamkollegen Paulo Dybala und Arthur sowie deren jeweiligen Freundinnen wegen unerlaubter Versammlung verhängt.

Die Polizei wurde von einigen Nachbarn alarmiert. Das berichteten italienische Medien übereinstimmend. Insgesamt wurden zehn Anwesende bei der Party wegen Verstoßes gegen die Anti-COVID-Regeln bestraft.

In ganz Italien gelten zurzeit strenge Restriktionen zur Eindämmung der hohen Infektionszahlen. Die genaue Höhe der Geldbuße wurde nicht bekannt gegeben.

(Quelle: SID)

Schalke 04, Spielplan: Das sind die kommenden Gegner von S04

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag Bayer Leverkusen vs. FC Schalke 04 11. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Schalke 04 vs. FC Augsburg 17. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 29. Spieltag SC Freiburg vs. FC Schalke 04 20. April 2021, 20.30 Uhr Bundesliga, 30. Spieltag Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 24. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 31. Spieltag FC Schalke 04 vs. Hertha BSC

