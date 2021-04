Schalke 04, News und Gerüchte: Grammozis muss "liefern", um nicht entlassen zu werden

Dimitrios Grammozis' Zukunft auf Schalke ist keineswegs sicher und Weston McKennie wurde bei Juve bestraft. Die S04-News.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke am Karsamstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04, News: Grammozis-Verbleib bei Abstieg wohl nicht sicher

Dimitrios Grammozis droht offenbar das Aus beim FC Schalke 04, sollte er in den kommenden Wochen nicht für einen Aufwärtstrend sorgen können. Das berichtet die WAZ am Samstag. Demnach werde Grammozis der Neuaufbau nach dem sehr wahrscheinlichen Abstieg in die 2. Bundesliga nur anvertraut, wenn die Leistungen der Königsblauen in den verbleibenden acht Bundesligaspielen besser werden. Grammozis müsse "liefern", heißt es in dem Bericht.

Dem S04-Trainer, der erst Anfang März das Amt von Christian Gross übernahm und einen Vertrag bis 2022 unterschrieb, droht am Samstag beim Gastspiel in Leverkusen ein negativer Startrekord. In den ersten drei Ligaspielen unter dem 42-Jährigen blieben die Knappen jeweils punkt- und torlos. Bleibt das gegen Bayer 04 so, würde dies Grammozis einen Eintrag in die Bundesligageschichte bescheren.

Die Hoffnungen auf einen Klassenerhalt sind indes auf Schalke kaum noch vorhanden. Schalke müsste zwölf beziehungsweise 13 Punkte in den restlichen acht Spielen auf Arminia Bielefeld und den 1. FC Köln aufholen, um noch auf den Relegationsplatz zu springen.

Schalke 04, News: Ex-Schalker McKennie fliegt bei Juve aus dem Kader

Ihre private Dinnerparty hat für den Ex-Schalker Weston McKennie und seine Teamkollegen Paulo Dybala und Arthur Melo auch sportliche Konsequenzen. Das Trio des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin gehört im Derby beim FC Turin am Samstag nicht zum Kader. Das bestätigte Juve-Trainer Andrea Pirlo an Karfreitag. Wann die drei zurückkehren, ließ Pirlo offen.

McKennie, Dybala und Melo waren laut Medienberichten am Mittwoch aufgrund des Verstoßes gegen Corona-Auflagen von der Polizei bestraft worden. Dybala entschuldigte sich via Instagram: "Es war ein Fehler, einen Abend außer Haus zu verbringen. Es war keine Party, sondern ein Abendessen. Es war aber trotzdem ein Fehler, und ich entschuldige mich dafür", schrieb der Argentinier.

Die Polizei war von einigen Nachbarn alarmiert worden. Das berichteten italienische Medien übereinstimmend. Insgesamt wurden zehn Anwesende wegen Verstoßes gegen die Anti-COVID-Regeln bestraft. In ganz Italien gelten zurzeit strenge Restriktionen zur Eindämmung der hohen Infektionszahlen. Die genaue Höhe der Geldbuße wurde nicht bekannt gegeben.

Schalke 04, News: Die voraussichtliche Aufstellungen gegen Bayer 04

Ralf Fährmann könnte nach seinem Rippenanbruch, den er sich im Derby gegen den BVB zugezogen hatte, ins Tor zurückkehren. Zudem kehren Goncalo Paciencia, Mark Uth und Salif Sane wohl nach ihren langfristigen Verletzungen in den Spieltagskader zurück.

Huntelaar und Hoppe könnten eine Doppelspitze bilden. Für Huntelaar wäre es der erste Startelfeinsatz seit seiner Rückkehr nach Gelsenkirchen im Januar.

Schalke 04: Rönnow - Thiaw, Mustafi, Oczipka - Becker, S. Serdar, Mascarell, Kolasinac - Harit - Huntelaar, Hoppe.

Schalke 04, Spielplan: Das sind die kommenden Gegner von S04

Datum Wettbewerb Begegnung 03. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag Bayer Leverkusen vs. FC Schalke 04 11. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Schalke 04 vs. FC Augsburg 17. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 29. Spieltag SC Freiburg vs. FC Schalke 04 20. April 2021, 20.30 Uhr Bundesliga, 30. Spieltag Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04 24. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 31. Spieltag FC Schalke 04 vs. Hertha BSC

