Schalke 04: Serdar-Comeback steht bevor, Baum äußert sich zur Torhüterfrage - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Das Comeback von Mittelfeldspieler Suat Serdar steht offenbar kurz bevor. Manuel Baum hofft gegen Wolfsburg auf einen Sieg. Alle News zu Schalke 04.

Nach der Länderspielpause hat der das Ziel vor Augen, den ersten Saisonsieg einzufahren. Dafür muss im Heimspiel gegen den am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) ein Sieg her.

Ein Dreier gegen die noch ungeschlagenen Wölfe würde für die Königsblauen gleichbedeutend mit einem Ende der Horror-Serie sein. Denn: S04 hat seit mittlerweile 23 Bundesligaspielen nicht mehr gewinnen können. Manuel Baum und sein Co-Trainer Naldo hoffen auf

Außerdem: Suat Serdar könnte am Samstag sein Comeback feiern. Und: Manuel Baum gibt ein Update in Bezug auf die Torhüterfrage beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04, News und Gerüchte: Wir verraten Euch Tag für Tag die wichtigsten Infos rund um den Bundesligisten - auch an diesem Donnerstag. Hier findet Ihr alle News zu S04.

Schalke 04 heute: Comeback von Mittelfeldspieler Suat Serdar rückt näher

Trainer Manuel Baum hofft beim -Krisenklub Schalke 04 auf das Comeback von Nationalspieler Suat Serdar. "Er hat diese Woche sehr gut trainiert, er ist auf jeden Fall im Kader", sagte der Coach vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg: "Ob er eine Option für die Startelf ist, werden wir sehen."

Mittelfeldspieler Serdar hat wegen einer langwierigen Oberschenkelverletzung erst 52 Minuten in dieser Saison auf dem Feld gestanden. "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler", sagte Baum, "der von ganz hinten bis nach ganz vorne rennt." Manchmal habe man den Eindruck, "sein Zwillingsbruder taucht da vorne auf", wenn er kurz zuvor den Ball in der eigenen Hälfte erobert habe.

Den seit 23 Bundesligaspielen sieglosen Schalkern fehlt Serdar nicht zuletzt wegen seiner Offensivstärke. In der vergangenen Saison war der Ex-Mainzer mit sieben Toren gemeinsam mit Amine Harit und Benito Raman bester Schalker Bundesligaschütze. (SID)

Schalke 04 heute: Manuel Baum äußert sich zur Torhüterfrage

Schalkes Cheftrainer Manuel Baum hat sich allem Anschein nach festgelegt, wer die Nummer 1 von S04 sein soll. In der Torhüterfrage hat er eine Entscheidung getroffen, wollte sie am Donnerstag aber noch nicht bekannt geben. "Ich will das erst mit den beiden besprechen", sagte der Coach. Neuzugang Frederik Rönnow hatte in den letzten vier Bundesligaspielen im Tor gestanden, der bisherige Stammkeeper Ralf Fährmann zuletzt lediglich im Pokalspiel gegen Schweinfurt 05 (4:1).

Manuel #Baum zur Torwartfrage: Ich habe die Entscheidung für mich getroffen. Es ist nur so, dass #Rönnow mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Ich möchte das mit den beiden Torhütern als erstes besprechen, bevor es dann in die Öffentlichkeit kommt.#S04 | #S04PK | #S04WOB pic.twitter.com/peglfxWFPT — FC Schalke 04 (@s04) November 19, 2020

Schalke 04 heute: Naldo hofft auf ein Ende der Horror-Serie

Co-Trainer Naldo (38) vom strauchelnden Traditionsklub Schalke 04 hofft nach 23 Bundesliga-Spielen ohne Sieg auf ein Ende der Horror-Serie. "Wir arbeiten sehr hart, dass wir den ersten Dreier holen", sagte Naldo vor dem Duell des Tabellenvorletzten mit seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Wir werden alles versuchen."

Das 2:2 vor der Länderspielpause bei sei bereits "ein kleiner Schritt nach vorne" gewesen, sagte der Assistent von Cheftrainer Manuel Baum. Naldo habe vor der Partie gegen die noch ungeschlagenen Wölfe das Gefühl, dass "wir wieder leben auf dem Platz".

In der Bundesliga-Historie war nur Tasmania Berlin (31 Spiele in der Saison 1965/66) länger sieglos als Schalke geblieben. (SID)

Schalke 04 heute: Manuel Baum verspricht Schalker Aufschwung

S04-Trainer Manuel Baum verspricht, dass ein Aufschwung des Klubs bevorsteht. "Wir sind auf einem guten Weg. Ich kann aus vollster Überzeugung sagen, dass wir es schaffen werden. Dass die Saison kein Sprint wird, ist klar. Es wird eher ein Marathon", sagte er der Sport Bild. "Schalke ist ein großer Tanker. Wir müssen es gemeinsam schaffen, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen."

Seine Zukunft sieht Baum langfristig in Gelsenkirchen: "Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, mit meinem Namen Überschriften zu machen. Gegen eine hätte ich nichts: 'Der Baum schlägt auf Schalke Wurzeln.'"

