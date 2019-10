Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zum Revierderby

Alle Infos zu Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) bekommt Ihr in diesem Artikel. Wir informieren Euch über die Aufstellungen zum Revierderby.

Derbytime in der Bundesliga: Der FC Schalke 04 empfängt am Samstagnachmittag den BVB (Borussia Dortmund). Anstoß in der Veltins-Arena ist um 15.30 Uhr.

Es ist das 113. Revierderby zwischen beiden Mannschaften. Wer entscheidet das Duell zwischen Königsblau und Schwarz-Gelb für sich? Vor allem für Lucien Favre steht viel auf dem Spiel. Der Trainer des BVB befindet sich nach der Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand (0:2, zum Spielbericht) mächtig unter Druck. Die Gerüchteküche brodelt: Jose Mourinho soll ein heißer Kandidat auf die Nachfolge des Schweizers sein.

Trotz der 0:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim herrscht Ruhe auf Schalke. S04-Trainer David Wagner hat es geschafft, die Königsblauen zu einer Mannschaft zu formen, die um die europäischen Plätze mitspielen kann. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten: Alexander Nübel soll beim FC Bayern München auf dem Wunschzettel stehen. Der FC Barcelona hat dagegen wohl Amine Harit im Visier.

Schalke 04 vs. BVB ( ): In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zu den Aufstellungen beider Teams im Revierderby.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zum Revierderby

Welche elf Spieler nominiert David Wagner, Trainer des , für die Startformation? Mit welcher Anfangself geht Borussia Dortmund heute in das 113. Revierderby? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams gegen 14.30 Uhr an genau dieser Stelle.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Revierderby in der Übersicht

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): So ist die Personalsituation beim BVB

Hat Borussia Dortmund ein Sturmproblem? Auch im Revierderby müssen die Schwarz-Gelben voraussichtlich erneut auf Paco Alcacer verzichten. Der BVB-Stürmer laboriert an muskulären Problemen an der Wade.

Ansonsten sind aber alle Mann an Bord - einzig Marcel Schmelzer fehlt verletzungsbedingt. Auch Marco Reus, der gegen Inter Mailand angeschlagen fehlte, ist bereit für das Revierderby beim FC Schalke. Der Kapitän wird sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen, genauso wie Jadon Sancho. Noch am vergangenen Bundesliga-Spieltag flog der Flügelstürmer aus dem BVB-Kader.

Die Angriffsreihe um Reus und Sancho wird von Thorgan Hazard komplettiert. In der Sturmspitze streiten sich Julian Brandt und Mario Götze um einen Platz in der Startelf.

Die Defensive wird dagegen von Mats Hummels angeführt. Der Innenverteidiger des BVB ist trotz des Kreuzbandrisses von Niklas Süle (FC Bayern München) aber wohl "kein Thema" für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft.

Ihr wollt noch mehr BVB-News? Dann klickt hier!

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die voraussichtliche Startaufstellung des BVB

Die Startelf: Bürki - Schulz, Hummels, Weigl, Piszczek - Witsel, Delaney - Hazard, Reus, Sancho - Brandt.

Fraglich: Alcacer

Nicht dabei: Schmelzer (Zerrung)

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): So ist die Personalsituation bei S04

Der FC Schalke 04 kann im Revierderby nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Nabil Bentaleb fehlt verletzungsbedingt. Der Algerier befindet sich nach seiner Knie-OP weiterhin in der Reha.

Fraglich sind derweil Suat Serdar und Weston McKennie. Beide Mittelfeldspieler plagte zuletzt eine Muskelzerrung. Dagegen kann der FC Schalke 04 auf seinen "Mister Revierderby" bauen.

Daniel Caligiuri trägt seit Januar 2017 das königsblaue Trikot. Seitdem hat er fünf Revierderbys bestritten, dabei vier Treffer erzielt und drei Tore vorbereitet. Klar, dass Caligiuri voraussichtlich in der Startaufstellung stehen wird.

Hoffnungen darf sich auch Ahmed Kutucu machen. Das Schalker Eigengewächs saß zuletzt häufig auf der Bank, pocht aber auf einen Startelfeinsatz - vor allem im Revierderby gegen Borussia Dortmund.

Gute Nachrichten bei Benjamin Stambouli: Der Schalke-Verteidiger soll vor einer Vertragsverlängerung bei den Knappen stehen. Noch mehr Schalke-News? Klickt hier!

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die voraussichtliche Startaufstellung von S04

Die Startelf: Nübel - Oczipka, Sane, Stambouli, Kenny - Mascarell - Caligiuri, Schöpf - Harit - Kutucu, Burgstaller.

Fraglich: Serdar, McKennie

Nicht dabei: Bentaleb (Reha nach Knie-OP)

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen der letzten beiden Revierderbys

Die Königsblauen jubeln in Dortmund, die Schwarz-Gelben auf Schalke. In der vergangenen -Saison konnten beide Teams jeweils das Auswärtsspiel für sich entscheiden. In der Hinrunde gelang dem BVB ein wichtiger 2:1-Auswärtserfolg in der Veltins-Arena. In der Rückrunde verspielte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre allerdings wichtige Zähler im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Schalke 04 triumphierte mit einem 4:2-Sieg im Signal-Iduna-Park. Hier bekommt Ihr die Aufstellungen der letzten beiden Revierderbys:

Die BVB-Startelf: Bürki - Diallo, Weigl, Akanji, Wolf - Witsel, Delaney - Guerreiro, Reus, Sanco - Götze.

Die S04-Startelf: Nübel - Nastasic, Sane, Stambouli - Oczipka, McKennie, Serdar, Mascarell, Caligiuri - Burgstaller, Embolo.

Die S04-Startelf: Fährmann - Oczipka, Nastasic, Sane, Caligiuri - McKennie, Rudy - Harit, Bentaleb, Schöpf - Burgstaller.

Die BVB-Startelf: Bürki - Hakimi, Diallo, Akanji, Piszcek - Witsel, Delaney - Bruun Larsen, Reus, Sancho - Alcacer.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die BVB-Aufstellung in den letzten Bundesliga-Spielen

Zumindest in der Bundesliga scheint der BVB seine Ergebniskrise nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach überwunden zu haben. Denn zuvor sprang sowohl gegen den SC Freiburg als auch gegen den SV Werder Bremen lediglich ein Unentschieden heraus. Und dennoch: Die Schwarz-Gelben liegen in der Tabelle nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Gladbach. Hier bekommt Ihr die BVB-Aufstellungen der letzten drei Bundesliga-Spiele:

Die Startelf: Bürki - Schulz, Hummels, Weigl, Akanji - Hazard, Delaney, Witsel, Hakimi - Reus, Brandt.

Die Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Piszcek - Delaney, Witsel - Hakimi, Reus, Hazard - Götze.

Die Startelf: Bürki - Hakimi, Akanji, Weigl, Piszcek - Witsel, Dahoud - Hazard, Reus, Sancho - Götze.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die S04-Aufstellung in den letzten Bundesliga-Spielen

Die starke Phase des FC Schalke 04 ist in der Bundesliga ein wenig abgeklungen. Die Königsblauen mussten sich zuletzt bei der TSG Hoffenheim geschlagen geben. Einen Spieltag zuvor hätte S04 mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln an die Spitze der Tabelle klettern können. Doch am Ende sprang nur ein Unentschieden heraus. Dagegen überraschte die Elf von Trainer David Wagner beim Auswärtssieg gegen RB Leipzig. Hier bekommt Ihr die Schalke-Aufstellungen der letzten drei Bundesliga-Spiele:

Die Startelf: Nübel - Oczipka, Sane, Stambouli, Kenny - Mascarell - Schöpf, Harit, Caligiuri - Matondo, Burgstaller.

Die Startelf: Nübel - Oczipka, Sane, Stambouli, Kenny - Mascarell - Harit, Caligiuri - Serdar - Uth, Burgstaller.

Die Startelf: Nübel - Oczipka, Sane, Stambouli, Kenny - Serdar, Harit, Mascarell, McKennie - Matondo, Burgstaller.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Der Schiedsrichter

Das Schiedsrichtergespann für das 113. Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund (BVB) steht fest: Felix Brych leitet das Spiel in der Veltins-Arena.

Dr. Felix Brych aus München ist gelernter Jurist und seit 2004 Bundesliga-Schiedsrichter. FIFA-Schiri ist der 44-Jährige seit 2007. Bereits viermal wurde er zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Das Revierderby wird er bereits zum vierten Mal als Unparteiischer begleiten.

Unterstützt wird er dabei von Mark Borsch und Stefan Lupp an den Seitenlinien. Vierter Offizieller im Revierderby ist Sven Jablonski, Videoassistenten sind Günter Perl und Christian Leicher.

Die Schiedsrichter-Ansetzung fürs #Revierderby steht fest ⬇️



👮‍♂️ Dr. Felix Brych

🚩 Mark Borsch

🚩 Stefan Lupp

4⃣ Sven Jablonski

📺 Günter Perl & Christian Leicher#S04 | 🔵⚪️ | #S04BVB pic.twitter.com/flYmYFY9Qj — FC Schalke 04 (@s04) October 24, 2019

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung des Revierderbys im Überblick