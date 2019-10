Schalke 04: Naldo wünscht Burgstaller das Derby-Siegtor, S04 bezieht Stellung zu Raman-Video - alle News und Gerüchte zu S04

Naldo hofft auf einen Schalker Derbysieg und ein Tor von Kumpel Burgstaller. Zudem bezieht Schalke Stellung zum Raman-Video. Alle S04-News.

Am Samstag steht das Revierderby zwischen dem und an. Jonjoe Kenny läuft bereits heiß und weiß dabei auch um die Wichtigkeit dieses Spiels.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Aus Monaco meldete sich am Freitag Ex-Verteidiger Naldo zu Wort. Der Brasilianer machte vor zwei Jahren das 4:4 gegen den BVB und hofft nun, dass Kumpel Guido Burgstaller gegen Schwarz-Gelb seine Torlosserie beenden kann.

Schalke äußerte sich zudem in Sachen Benito Raman. Der Belgier, von dem ein umstrittenes Video auf Social Media die Runde macht, habe sich für den Vorfall bereits entschuldigt.

Außerdem: Benjamin Stambouli bleibt dem FC Schalke 04 wohl erhalten. David Wagner und Amine Harit im Derby-Fieber.

Die Schiedsrichter-Ansetzung fürs #Revierderby steht fest ⬇️



👮‍♂️ Dr. Felix Brych

🚩 Mark Borsch

🚩 Stefan Lupp

4⃣ Sven Jablonski

📺 Günter Perl & Christian Leicher #S04 | 🔵⚪️ | #S04BVB pic.twitter.com/flYmYFY9Qj — FC Schalke 04 (@s04) October 24, 2019

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04 nimmt zu Raman-Video Stellung

Der FC Schalke 04 hat gelassen auf ein Video von Benito Raman reagiert, welches derzeit in den Sozialen Medien kursiert. Das Video zeigt den belgischen Offensivspieler der Königsblauen zu seiner Zeit bei . Auf flämisch rief er seinerzeit in die Kamera: "Alle Bauern sind schwul." Mit den "Bauern" sind die Fans von Gents Rivale Club Brügge gemeint.

Via Twitter meldete sich der Klub nun zu Wort: "Bei dem im Web kursierenden Video von Benito Raman handelt es sich um eine alte Aufnahme aus Zeiten, als er in spielte. Er hatte damals die Verantwortung für sein Handeln übernommen, sich entschuldigt & die entsprechenden Sanktionen vollumfänglich akzeptiert."

Bei dem im Web kursierenden Video von Benito #Raman handelt es sich um eine alte Aufnahme aus Zeiten, als er in Belgien spielte. Er hatte damals die Verantwortung für sein Handeln übernommen, sich entschuldigt & die entsprechenden Sanktionen vollumfänglich akzeptiert. #S04 (1/2) — FC Schalke 04 (@s04) October 24, 2019

Dem Bundesligisten seien die Vorfälle bereits bekannt gewesen und Raman habe sich vollumfänglich dafür verantwortet, so S04 weiter.

Schalke 04: Naldo wünscht Guido Burgstaller ein Tor gegen den BVB

Der Ex-Schalker Naldo hofft darauf, dass der FC Schalke 04 das Derby gegen den BVB gewinnt und sein Kumpel Guido Burgstaller dabei den entscheidenden Treffer markiert.

"Ich wünsche mir ein Tor von ihm. Am besten den Siegtreffer. Guido ist ein Supermensch und Teamplayer. Er trifft zwar gerade nicht. Aber jeder weiß, wie hart er für die Mannschaft arbeitet", sagte Naldo in der Bild .

Dabei sieht der brasilianische Innenverteidiger, der mittlerweile für die die Schuhe schnürt, durchaus gute Chancen für die Königsblauen, das Derby für sich zu entscheiden: "Natürlich kann Schalke gewinnen! In einem Derby gibt es nie einen Favoriten, das sind immer spezielle Spiele."

Vor zwei Jahren machte Naldo den Ausgleich beim furiosen 4:4: "Ein Tor für die Ewigkeit! Das wird man auch in 20 Jahren noch bei YouTube finden!"

Schalke-Verteidiger Jonjoe Kenny: "Ich kenne diese Art von besonderen Spielen"

Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny freut sich auf das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund am kommenden Samstag und strebt dabei voller Selbstvertrauen.

Im Interview mit der Vereinshomepage sagte der Engländer: "Wir sind Schalke und wir fokussieren uns in erster Linie auf uns. Das Ziel wird es auch dieses Mal sein, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Ich weiß, wie viel den Schalke-Fans und allen Menschen, die für diesen Verein arbeiten, dieses Spiel bedeutet. Ich weiß, was die Fans von uns verlangen und was wir geben müssen, um die Partie erfolgreich zu gestalten."

Der 22-Jährige lobte den BVB, befand die Stärke des Revierkontrahenten aber nicht für einmal: "Ein starkes Team mit sehr guten Spieler, aber das ist in der nun mal so, da trifft man auf top Mannschaften mit top Spielern."

S04-Abwehrchef Benjamin Stambouli offen für Vertragsverlängerung

Defensivspezialist Benjamin Stambouli steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04. Am Mittwoch sagte der Franzose gegenüber der WAZ : "Ich fühle mich gut auf Schalke, bin jeden Tag sehr glücklich hier. Wir werden sehen, was passiert."

Stambouli kam im Jahr 2016 von ins Ruhrgebiet und ist seitdem Stammspieler bei den Knappen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Die nächsten Spiele von Schalke 04: