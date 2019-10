BVB: Warum spielt Marco Reus nicht gegen Inter Mailand in der Champions League?

Der BVB muss in der Champions League bei Inter Mailand antreten und dabei auf Marco Reus verzichten. Hier erfahrt Ihr, warum der Offensivstar fehlt.

Die Königsklasse ist zurück und auf den BVB wartet am Mittwochabend die schwere Aufgabe, die da heißt: Auswärtsspiel bei . Und als wäre das nicht schon hart genug, muss im San Siro auch noch auf seinen Kapitän Marco Reus verzichten. Das gab Schwarz-Gelb bereits am Dienstag bekannt.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum Ausfall von Marco Reus gegen Inter Mailand. Zudem könnt Ihr auf einen Blick nachschauen, welche Spieler von Borussia Dortmund in der heute noch ausfallen.

BVB: Warum spielt Marco Reus nicht in der Champions League gegen Inter Mailand?

Am Dienstagmorgen ließ der BVB die Bombe platzen: Marco Reus steht in der Königsklasse nicht im Kader der Borussia. Der Grund: Er leidet an einem grippalen Infekt (Erkältung).

"Es ist immer blöd, wenn Marco nicht dabei ist", kommentierte Sportdirektor Michael Zorc: "Er ist weiter leicht angeschlagen und es war klar, dass er in seiner Verfassung keine drei Spiele in der Woche machen kann. Wir hoffen, dass er zum Derby wieder dabei ist."

Bereits vor der Bundesligapartie gegen (1:0) am vergangenen Samstag hatte Reus unter den Auswirkungen eines grippalen Infekts gelitten, kam aber dennoch zum Einsatz. Nun schont der BVB seinen Star. Denn am kommenden Samstag gastiert der BVB zum Revier-Derby bei Schalke 04.

Wie lange fällt Marco Reus aus?

Wie bereits geschrieben, rechnen alle beim BVB mit einer Rückkehr von Marco Reus zum Revier-Derby am Samstag gegen Schalke 04 (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Dies würde bedeuten, dass Reus tatsächlich nur das UCL-Duell mit Inter Mailand verpasst.

BVB: Sind außer Marco Reus noch andere Spieler nicht gegen Inter Mailand dabei?

Bei Borussia Dortmund fehlt beim ersten Duell gegen Inter Mailand nicht nur Marco Reus. Neben dem 30-Jährigen muss der BVB außerdem noch auf Paco Alcacer verzichten. Der Spanier laboriert aktuell an einer Achillessehnenreizung. Auch Marcel Schmelzer steht nach einer Zerrung am rechten Hüftbeuger nicht im BVB-Kader.

Außerdem sind noch zwei weitere Spieler fraglich: Lukasz Piszczek fehlte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses, trainiert aber mittlerweile wieder mit der Mannschaft. Ob der Pole allerdings schon eine Startelfoption gegen die Nerazzurri ist, ließ sich Trainer Lucien Favre vor der Partie nicht entlocken. Ein Einsatz von Torhüter Roman Bürki steht ebenfalls noch in den Sternen. Der Schweizer musste zuletzt im -Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach ausgewechselt werden. Der Klub gab zuletzt öffentlich bekannt, dass der Einsatz des Schlussmannes im Giuseppe-Meazza-Stadion aufgrund von Knieproblemen fraglich ist.

Voraussichtliche Aufstellung des BVB (Borussia Dortmund) bei Inter Mailand:

Die Startelf: Hitz - Hakimi, Hummels, Akanji, Guerreiro - Delaney, Witsel - Hazard, Brandt, Sancho - Götze.

Die letzten Verletzungen von Marco Reus im Überblick

Borussia Dortmunds Marco Reus und seine Verletzungen, das ist ein sensibles Thema. Schon oft fehlte der Offensivmann dem BVB aufgrund von Blessuren oder kleineren Erkrankungen.

In der laufenden Saison 2019/20 sah bislang alles gut aus und der Dortmunder Kapitän konnte in der Bundesliga, der Champions League und im alle Partien bestreiten. Wettbewerbsübergreifend erzielte er bislang sechs Treffer für Schwarz-Gelb.

Schlimmer erging es ihm da schon in den vorangegangenen Spielzeiten. Vor allem der Kreuzbandriss im Mai 2017 oder die Schambeinentzündung ein Jahr zuvor setzten ihn länger außer Gefecht und warfen ihn enorm zurück.

In der Tabelle seht Ihr alle Verletzungen und Erkrankungen von Marco Reus, die er in den letzten vier Saisons erlitten hat