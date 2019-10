BVB: Jadon Sancho fliegt angeblich aus dem Kader für Topspiel gegen Gladbach

Der BVB verzichtet gegen Gladbach offenbar freiwillig auf Jadon Sancho. Grund soll eine verspätete Rückkehr von der englischen Nationalelf sein.

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat Offensivstar Jadon Sancho für das Topspiel gegen am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) offenbar aus dem Kader gestrichen. Das berichten t-online.de und der kicker übereinstimmend.

Der Grund für die Maßnahme soll demnach sein, dass Sancho von der jüngsten Länderspielreise mit der englischen Nationalmannschaft zu spät nach Dortmund zurückgekehrt ist. Bei der 1:2-Niederlage der Three Lions in stand Sancho von Beginn auf dem Platz, beim 6:0-Erfolg in Bulgarien am vergangenen Montag wurde er für die Schlussviertelstunde eingewechselt.

Jadon Sancho fliegt wohl aus BVB-Kader und erhält zudem eine Geldstrafe

Neben der Verbannung aus dem Spieltags-Aufgebot habe der 19-Jährige zudem eine Geldstrafe erhalten. Über deren Höhe gebe es keine näheren Angaben.

Sancho stand zuletzt zwar leicht in der Kritik, ist aber dennoch ein enorm wichtiger Spieler für den BVB. In der laufenden Saison hat der Engländer bisher vier Tore und sieben Assists für die Favre-Elf beigesteuert.