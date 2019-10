Schalke 04: Harit wird wohl von Barcelona beobachtet, Büskens kehrt zurück - alle News und Gerüchte zu S04

Die zuletzt guten Leistungen von Amine Harit haben offenbar den FC Barcelona auf den Plan gerufen, während Mike Büskens zu S04 zurückkehrt.

Tabellenführung verpasst! Der verliert sein Auswärtsspiel in der bei mit 0:2 - dementsprechend war die Laune bei den Akteuren nach der Partie.

Trotzdem ist es bislang eine positive Saison für S04, in der auch Mittelfeldspieler Amine Harit mit guten Leistungen überzeugt. Das hat nun offenbar den auf den Plan gerufen. Der 22-Jährige soll auf dem Zettel der Blaugrana stehen.

Außerdem: Mike Büskens kehrt in neuer, noch nicht bekannter Funktion zum Klub zurück.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Amine Harit wird wohl vom FC Barcelona beobachtet

Offensivspieler Amine Harit vom FC Schalke 04 ist offenbar ins Visier des FC Barcelona gerückt. Wie die Sport berichtet, beobachteten die Katalanen den 22-jährigen Franzosen bei der Bundesliga-Partie von S04 bei 1899 Hoffenheim am Sonntag.

Außerdem soll Barca, so der Bericht weiter, die Entwicklung des Marokkaners bereits seit seiner Zeit beim beobachten. In der laufenden Bundesliga-Saison trumpft Harit groß auf: In acht Spielen erzielte er bereits vier Tore und legte zwei Treffer auf.

Harit steht seit 2017 bei Schalke unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2021.

Schalke 04: Büskens kehrt zu Königsblau zurück

Eurofighter Mike Büskens wird zu S04 zurückkehren und einen neuen Job antreten. Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider nach der 0:2-Pleite in Hoffenheim. "Es wird klappen", antwortete Schneider auf die Frage nach einer möglichen Zukunft von Büskens auf Schalke.

Zuletzt war der UEFA-Cup-Sieger von 1997 im vergangenen März für den Klub tätig, damals als Co-Trainer unter Huub Stevens. In welcher Funktion er künftig tätig sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Die nächsten Spiele von Schalke 04:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Ort 26. Oktober 15.30 Uhr Bundesliga H 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld A 3. November 18 Uhr Bundesliga A 9. November 15.30 Uhr Bundesliga H

Schalke 04: Die Stimmen zur Niederlage in Hoffenheim

Königsblau hat sein Auswärtsspiel gegen 1899 Hoffenheim verloren und damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Dementsprechend reagierten die Protagonisten nach dem Abpfiff am Mikrofon. Die Stimmen zur Partie (alle von Sky ).

David Wagner (Trainer FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht, die zweite Halbzeit war noch in Ordnung. In der ersten Halbzeit haben wir unsere Torchancen nicht genutzt, in der zweiten Halbzeit hatten wir keine. Die letzte Konsequenz im letzten Drittel war nicht gut genug, deswegen haben wir das Spiel verloren. Es gibt keine Diskussion, dass wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Natürlich ist es ärgerlich heute, dass wir ohne Punkte aus diesem Spiel gehen. Nach dieser fußballerischen Leistung und nach dem Ganzen, was die Jungs da investiert haben."

... zum Ausfall von Suat Serdar und Weston McKennie (vor dem Spiel): "Sie haben muskuläre Beschwerden nach der Länderspielpause. Wir haben sehr, sehr gute Alternativen, wir haben einen fast komplett gesunden Kader. Dementsprechend hätten wir sie gerne dabei, aber jetzt werden die anderen Jungs alles tun, was sie sich vorgenommen haben."

Alexander Nübel (Torwart FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, wir haben selten ein Spiel so dominiert. Wir hatten keine zwingenden Torchancen und das war in der zweiten Halbzeit dann noch weniger der Fall. Mund abwischen, denn eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht."

Alfred Schreuder (Trainer 1899 Hoffenheim) ...

... zu Andrej Kramaric: "Dass er 90 Minuten spielt, das war am Anfang nicht der Plan. Er ist mit Abstand einer unserer besten Spieler. Er hat heute gezeigt, dass er der Mannschaft Ruhe gibt."

... zu Isah Bebou: "Wenn das Spiel offen ist und wir ihn bringen können, dann ist er brutal wichtig für uns. Heute war es brutal, was er für uns in der zweiten Halbzeit geleistet hat."

... zum Spiel: "Es war heute nicht unser bestes Spiel, aber wir haben das in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Wir sollten bodenständig bleiben. Wir haben zwei Topmannschaften geschlagen. Das war bisher der stärkste Gegner gegen den wir gespielt haben. Schalke war 60 Minuten sehr, sehr gut. Wir sind stolz auf die Jungs. Sie machen gerade eine brutale Entwicklung durch."

... zu Andrej Kramaric (vor dem Spiel): "Ich glaube, die Qualität im letzten Spiel war auch schon gut, aber Andrej ist sehr, sehr wichtig für uns. Er ist lange verletzt gewesen, ein Topspieler. Es ist für uns extrem wichtig, dass Andrej wieder seine Spielzeit bekommt. Ich glaube nicht, dass es für 90 Minuten reicht."

Schalke 04 unterliegt in Hoffenheim und verpasst die Tabellenführung

Die viel zu harmlosen Schalker sind beim geplanten Sturm an die Spitze über ihre Offensivschwäche gestürzt und gehen doch nicht als Tabellenführer ins Revierderby. Die Königsblauen unterlagen zum Abschluss des 8. Spieltags der Bundesliga 0:2 (0:0) bei der TSG Hoffenheim. Die Schalker liegen einen Punkt hinter Borussia Dortmund vor dem ewig jungen Duell am kommenden Samstag.

Damit bleibt es dabei, dass die Schalker zuletzt am 27. März 2010 die Eliteklasse anführten. Andrej Kramaric (71.) bei seinem Comeback und der eingewechselte Ihlas Bebou (85.) erzielten die Tore für die Hoffenheimer, die vor der Länderspielpause einen Coup bei Bayern München (2:1) gelandet hatten. Für Schalke war es die erste Auswärtsniederlage nach sieben Partien ohne Pleite in der Fremde.

Schalke kontrollierte das Spiel in der ersten Halbzeit

Vor 29.477 Zuschauern in der Sinsheimer Arena rissen einige Schalke-Profis bereits in der 3. Minute die Arme nach oben, Daniel Caligiuri traf per Freistoß aber nur das Lattenkreuz.

Die Gäste, deren Trainer David Wagner zwischen 2007 und 2009 im TSG-Nachwuchsbereich gearbeitet hat, bestimmten auch im Anschluss das Geschehen und spielten zielstrebig nach vorne. Die Kraichgauer hatten Probleme mit der Geschwindigkeit der Schalker. Alessandro Schöpf sorgte nach einem Caligiuri-Freistoß für Gefahr (13.).

Hier geht's zum kompletten Spielbericht .