Schalke 04: Mascarell lobt Wagner, Wechsel von Tedesco auf Stevens tat Serdar gut - alle News und Gerüchte zu S04

Omar Mascarell ist mit der Arbeitsweise von Schalke-Coach David Wagner hochzufrieden, Suat Serdar spricht über seinen Aufschwung. Alle S04-News.

Nach der verkorksten Vorsaison ist auf Schalke spätestens nach dem 3:1-Sieg bei am 6. -Spieltag die Euphorie zurückgekehrt. Trainer David Wagner hat großen Anteil am Aufschwung, das betonte nun auch Omar Mascarell.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Suat Serdar betonte indes, dass ihm schon der Wechsel von Domenico Tedesco auf Interimscoach Huub Stevens in der vergangenen Saison gut getan hatte.

Der am Dienstag: Hier findet Ihr alle relevanten News und Transfergerüchte rund um S04!

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

S04: Omar Mascarell lobt Trainer David Wagner

Mittelfeldspieler Omar Mascarell vom FC Schalke 04 hat sich lobend über die Arbeitsweise des neuen Trainers David Wagner geäußert.

"Der Coach weiß genau, was er tun muss, wie er uns einstellen muss. Wir hören ihm zu und versuchen, die Dinge dann genau so in den Spielen umzusetzen“, wird Mascarell von der WAZ zitiert.

Schalke 04: Heute zwei Trainingseinheiten

Trainer David Wagner bittet seine Profis von Schalke 04 am heutigen Dienstag zu zwei Trainingseinheiten auf den Übungsplatz.

Die erste Einheit ist für 10.30 Uhr angesetzt, die zweite dann für 15.30 Uhr.

Schalke 04: Suat Serdar spricht über seinen Aufschwung

Mittelfeldspieler Suat Serdar ist in dieser Saison eines der Gesichter des Aufschwungs beim FC Schalke 04. Den ersten Impuls dafür gab es offenbar schon in der verkorksten Vorsaison.

"Der Trainerwechsel hat mir gutgetan, ich kam besser in die Mannschaft rein und konnte viel mehr von meinen Qualitäten zeigen", sagte Serdar den Ruhrnachrichten über den Wechsel von Domenico Tedesco auf Interimscoach Huub Stevens im Frühjahr.

Schalke 04 - Leihgabe Hamza Mendyl gesteht Fehler ein: "Ich war oft zu spät"

Linksverteidiger Hamza Mendyl, derzeit für ein Jahr vom FC Schalke an den FCO in die verliehen, hat sich selbstkritisch zu seiner bisherigen Zeit bei S04 geäußert.

"Es hatte keine sportlichen Gründe, es war eine Frage der Disziplin. Ich war oft zu spät, was mich aus dem Kader verdrängte", sagte Mendyl, der vor allem nach dem Trainerwechsel von Domenico Tedesco zu Huub Stevens Probleme hatte, im Interview mit France Football.

Dennoch hofft der 21-jährige Marokkaner, ab kommenden Sommer einen neuen Anlauf auf Schalke nehmen zu können: "Wir machen alle Fehler und bekommen alle eine zweite Chance. Ich habe gelernt, dass man im Fußball sehr streng sein muss. Die Disziplin ist sehr wichtig. Auf dem Feld habe ich taktisch gelernt, was Pressing und Positionsspiel angeht", betonte Mendyl.

Für Dijon hat Mendyl, der 2018 vom nach Gelsenkirchen gewechselt war, bisher fünf Partien in der Ligue 1 absolviert. Bei den letzten vier Spielen stand er immer über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Sein Vertrag bei Schalke läuft noch bis 2023.