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Ryan Gravenberch schwimmen angeblich beim FC Liverpool die Felle davon. Folgt eine spektakuläre Rückkehr in die Bundesliga?

Ein möglicher Abschied von Ryan Gravenberch vom FC Liverpool könnte bereits im Januar oder spätestens im kommenden Sommer zum Thema werden.

Keith Wyness, ehemaliger Geschäftsführer des FC Everton, hält einen Verkauf des Niederländers angesichts seiner veränderten sportlichen Situation für denkbar. Im Podcast "Inside Track" von Football Insider brachte er zudem einen Wechsel in die Bundesliga ins Gespräch.

Als mögliche Gründe nannte Wyness vor allem Gravenberchs gesunkenen Stellenwert innerhalb der Mannschaft und sein weiterhin hohes Gehalt. Nach einem Trainerwechsel und einer veränderten taktischen Ausrichtung könne sich die Einschätzung eines Spielers innerhalb eines Vereins grundlegend verändern. Genau das sei seiner Ansicht nach beim 24-Jährigen geschehen.

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Tatsächlich hat Gravenberch seinen Stammplatz bei den Reds zuletzt verloren. In der laufenden Premier-League-Saison stand der Mittelfeldspieler, der von 2022 bis 2023 für den FC Bayern spielte, lediglich viermal in der Startelf. Dominik Szoboszlai und Alexis Mac Allister erhielten zuletzt häufiger den Vorzug. Eine jüngste Verletzung erschwert seine Situation zusätzlich.

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Dabei hatte sich der Niederländer erst im vergangenen März langfristig an Liverpool gebunden. Nach einer starken Vorsaison mit 50 Pflichtspielen galt er noch als wichtiger Bestandteil des Mittelfelds. Unter den veränderten sportlichen Voraussetzungen ist seine Rolle allerdings deutlich kleiner geworden.