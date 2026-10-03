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Jürgen KloppGetty Images

Rückkehr in die Nationalmannschaft? Ehemaliger DFB-Star scherzt mit Jürgen Klopp

UEFA Nations League A
Deutschland
Thomas Müller
Griechenland - Deutschland
Griechenland

Thomas Müller erhofft sich vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp eine Rückkehr zur alten DFB-Mentalität.

"Wir müssen wieder unbequemer werden", forderte der Weltmeister von 2014 im US-Fußball-Podcast "The Late Run". Es gehe um "Identität und Mentalität".

Die "gesamte Fußball-Welt" habe früher nach Deutschland geschaut und gesagt: "Wir hätten gerne die deutsche Mentalität, sich immer durchzukämpfen und in jeder Sekunde unbequem zu sein. Das haben wir ein bisschen verloren, der Spielstil ist ein wenig zu schön, wir sind nicht mehr so eiskalt vor dem Tor", sagte Müller, der scherzte: "Jürgen, ich hoffe, ich stehe auf Deiner Liste!"

Müller (37) hat zuletzt seinen Vertrag bei den Vancouver Whitecaps für die anstehende MLS-Kurzsaison bis Sommer 2027 verlängert. Seine Nationalmannschaftskarriere hatte er nach der EM 2024 beendet.

Klopp könnte "Klarheit" bringen, betonte Müller: "Und Klarheit ist immer gut. Ich denke, er hat eine klare Idee, worauf er sich konzentrieren will. Er ist eine gute Mischung zwischen einem modernen Trainer und einem Oldschool-Coach."

Klopp besitze die passenden Fähigkeiten, aber es gehe auch um Erwartungen. "Der deutsche Fußball hat Probleme, eine neue Generation zu finden, an der die Fans Freude haben", sagte er.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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