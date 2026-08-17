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Sergio Busquets Barcelona 2022-23Getty Images
SID

Rückkehr einer Klublegende: FC Barcelona holt besonderen Co-Trainer

La Liga
FC Barcelona
S. Busquets

Drei Jahre nach seinem Abschied kehrt der ehemalige Mittelfeldspieler wieder zu den Katalanen zurück und arbeitet an seiner zweiten Karriere.

Sergio Busquets kehrt zum spanischen Meister FC Barcelona zurück. Wie die Katalanen am Montag mitteilten, wird die Vereinslegende Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Der Weltmeister von 2010 wird zudem gleichzeitig seine Trainerausbildung fortsetzen.

An der Seite von Coach Juliano Belletti wird es für den 38-Jährigen die erste Station nach dem Ende seiner Spielerkarriere. Busquets lief bis 2023 in 15 Spielzeiten 722 Mal für Barcelona auf. Das sind hinter Lionel Messi und Xavi die drittmeisten Einsätze in der Vereinshistorie. Nach seiner Zeit in Spanien wechselte er in die Major League Soccer (MLS) zu Inter Miami.

Die zweite Mannschaft Barcelonas spielt seit der Saison 2021/22 in der dritthöchsten Spielklasse Spaniens.

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