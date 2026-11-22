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Bayern Münchens Mittelfeldstar hat offenbar erneut eine Absence erlitten.

Die Debatte um Jamal Musiala beim FC Bayern erhält eine neue Ebene: Die Bild berichtet, dass der 23-Jährige am Montag einen gesundheitlichen Rückschlag erlebt hat. Demnach erlitt Musiala erneut eine Absence. Es sei die zweite Absence nach dem öffentlichen Zusammenbruch beim Vorbereitungsspiel gegen den 1. FC Heidenheim im Sommer gewesen.

Diese Nachricht lässt die umstrittenen Äußerungen der Bayern-Verantwortlichen in den vergangenen Tagen in einem neuen Licht erscheinen. Nach Ehrenpräsident Uli Hoeneß bereits vor zwei Wochen hatten sich am Mittwoch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und am Freitag Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge zu Wort gemeldet. Während Dreesen es noch vorsichtig formulierte, sorgte Rummenigge für viel Aufsehen, als er in der Allianz Arena unter anderem erklärte: "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat."

Die Bosse der Münchner haben also offensichtlich erhebliche Zweifel, dass Musiala aufgrund seiner Verletzungsgeschichte und seiner neurologischen Dysfunktion, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat, wieder an seine alte Leistungsfähigkeit anknüpfen kann. Laut Informationen der Bild sei die Medikation zur Behandlung von Musialas Absencen "nach wie vor eine große Herausforderung".

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Dabei befinde man sich in folgendem Dilemma: Unterdrücke man die Krankheit komplett, gebe es immer wieder Nebenwirkungen, unter denen der Spielmacher sein Spitzenniveau dauerhaft nicht erreichen könne. Beim Experimentieren mit anderen Medikationen, um die Nebenwirkungen in den Griff zu bekommen, könne man die Absencen nicht ausschließen und diese wieder auftreten - so wie offensichtlich am Montag passiert. Bislang sei es nicht gelungen, dieses "Drama, das den ganzen Klub beschäftigt" zu lösen.

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Die Absence vom Montag beschäftigte denn auch den Aufsichtsrat, der ausgerechnet an jenem Abend tagte und in diesem Rahmen auch das weitere Vorgehen in der Causa Musiala beraten. Die Bayern-Bosse seien "in Alarmbereitschaft", heißt es.

Wie hoch ist Jamal Musialas Gehalt beim FC Bayern?

Denn die Krux bei Musiala ist klar: Anfang 2025 verlängerte er seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2030 und stieg zu einem der absoluten Spitzenverdiener auf. Er soll rund 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Dieses Gehalt aber rechtfertigt er aus den genannten Gründen nicht mit Leistungen.

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Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, gibt es seit dem Sommer eine mündliche Vereinbarung zwischen den Bayern-Bossen und Musialas Beratern. Dabei sei man übereingekommen, Musialas Vertrag anzupassen, sollte der Spieler nicht an seine alten Leistungen anknüpfen können.

Getty Images

Ein Gespräch mit der Musiala-Seite hatte unter anderem Rummenigge angekündigt. Man müsse "sprechen mit dem Spieler, mit der Familie und vor allem auch mit der Agentur, weil dann sind diese Summen mit Verlaub nicht mehr darstellbar".