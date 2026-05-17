RTL oder nur live bei Sky? Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Live Stream sehen

In der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Magdeburg den 1. FC Kaiserslautern in der Avnet Arena. Beide Klubs stecken tief in einer Saison, in der jeder Punkt die Tabellensituation noch einmal verschieben kann.

Magdeburg geht mit einer gewissen Aufbruchstimmung in diese Partie. Drei Siege aus den vergangenen fünf Ligaspielen zeigen, dass die Mannschaft Stabilität gefunden hat – auch wenn Niederlagen gegen Nürnberg und Paderborn die Bilanz trüben.

Für Magdeburg ist die Avnet Arena ein Faktor. Die Unterstützung der eigenen Fans hat in dieser Saison bereits den Unterschied gemacht. Kaiserslautern muss auswärts liefern, was zuletzt selten gelungen ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Alle Informationen zu TV-Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit gibt es weiter unten.

Das Spiel zwischen Magdeburg und Kaiserslautern beginnt am 17.05.2026 um 15:30.

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Anstoßzeit Magdeburg gegen Kaiserslautern

Magdeburg vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Magdeburg kommt mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Die Mannschaft schlug zuletzt Holstein Kiel auswärts mit 3:1 und gewann davor gegen Hertha Berlin mit 1:0. Aus fünf Spielen holte Magdeburg drei Siege, kassierte aber auch zwei Niederlagen – darunter ein 0:1 gegen Nürnberg. Insgesamt erzielte das Team sieben Treffer und kassierte acht.

Kaiserslautern kommt mit gemischten Gefühlen nach Magdeburg. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holten die Pfälzer lediglich zwei Siege bei drei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 2:0 gegen Arminia Bielefeld, doch davor gab es Niederlagen gegen Dynamo Dresden, Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel – beim letzten dieser drei Spiele unterlagen sie mit 0:3. Insgesamt traf Kaiserslautern in diesen fünf Partien dreimal und kassierte sechs Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im Dezember 2025 in Kaiserslautern statt – Magdeburg gewann damals mit 3:2 und sicherte sich damit drei Punkte auf fremdem Platz. Über die letzten fünf direkten Duelle betrachtet, hat Magdeburg die Nase vorn: Die Sachsen-Anhalter gewannen dreimal, einmal trennten sich beide Teams unentschieden, und Kaiserslautern holte einen Sieg. Besonders eindrucksvoll war Magdeburgs 4:1-Heimsieg im Dezember 2023. Kaiserslautern wartet in dieser Serie auf eine Revanche.





Magdeburg vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

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