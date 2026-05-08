RTL oder nur live bei Sky? 1. FC Kaiserslautern vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Live Stream sehen

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Arminia Bielefeld im Fritz Walter Stadion zum 2.-Bundesliga-Duell zweier Klubs, die sich in der Tabelle in völlig unterschiedlichen Lagen befinden.

Die Roten Teufel stecken in einem gefährlichen Formtief. Drei Niederlagen in Serie haben den Druck auf die Mannschaft merklich erhöht, und die Stimmung rund um den Betzenberg dürfte angespannt sein.

Bielefeld reist mit gemischten Gefühlen nach Kaiserslautern. Die Arminen konnten zuletzt nicht überzeugen, haben aber in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie durchaus in der Lage sind, Punkte zu holen.

Für den FCK geht es darum, die Negativserie zu stoppen und die eigene Tabellensituation zu stabilisieren. Ein Heimsieg wäre ein wichtiges Signal an die Konkurrenz.

Bielefeld hingegen braucht Punkte, um den Abstand zur unteren Tabellenhälfte zu wahren. Eine Niederlage in Kaiserslautern käme zur Unzeit.

Das Duell verspricht Spannung zweier Mannschaften, die beide etwas zu beweisen haben. Wo das Spiel übertragen wird und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Arminia Bielefeld beginnt am 08.05.2026 um 18:30.

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Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Arminia Bielefeld ist live bei Sky zu sehen. Welche TV-Sender und Live-Stream-Optionen zur Verfügung stehen, findet ihr in der Übersicht unten.

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Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Arminia Bielefeld

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Fritz Walter Stadion

Kaiserslautern vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kaiserslautern kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den vergangenen fünf Ligapartien holten die Pfälzer lediglich zwei Siege bei drei Niederlagen. Zuletzt verlor der FCK gegen Dynamo Dresden mit 0:1, nachdem zuvor auch Braunschweig (0:2) und Holstein Kiel (0:3) als Sieger vom Platz gingen. Die beiden Siege gegen Hertha Berlin (1:0 auswärts) und Fortuna Düsseldorf (3:0) liegen bereits einige Wochen zurück. In den letzten drei Spielen kassierte Kaiserslautern sechs Tore und erzielte selbst keines.

Arminia Bielefeld präsentiert sich stabiler. Aus den letzten fünf Partien holten die Ostwestfalen zwei Siege, zwei Unentschieden und mussten nur eine Niederlage hinnehmen. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen VfL Bochum, davor gewann Bielefeld auswärts in Münster mit 3:2. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:4 gegen Karlsruher SC.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete am 13. Dezember 2025 in der 2. Bundesliga torlos 0:0, damals war Bielefeld Gastgeber. In den fünf berücksichtigten Duellen hält Kaiserslautern zwei Siege, Bielefeld ebenfalls zwei, ein Spiel endete unentschieden. Die Begegnungen waren meist eng und torreich: In Kaiserslauterns 3:2-Auswärtssieg im November 2022 und Bielefelds 2:1-Erfolg im Mai 2023 fielen insgesamt zehn Tore.





Kaiserslautern vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

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