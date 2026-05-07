RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs. Schachtar Donezk in der Conference League heute live im Free TV und Live Stream?

Crystal Palace empfängt Schachtar Donezk im Rückspiel des UEFA Conference League Halbfinales in Selhurst Park, London. Die Eagles gehen mit einer komfortablen 3:1-Führung aus dem Hinspiel in diese Partie und haben damit ein Bein bereits im Finale.

Das Hinspiel in Krakau war ein historischer Abend für Crystal Palace. Ismaila Sarr erzielte das schnellste Tor in der Geschichte der Conference League und stellte damit früh die Weichen. Chris Richards, der US-amerikanische Innenverteidiger, lieferte ebenfalls einen entscheidenden Beitrag, als sein langer Einwurf direkt zum dritten Treffer führte.

Für Shakhtar ist die Ausgangslage klar: Der ukrainische Klub muss in London angreifen. Zuletzt zeigte die Mannschaft in der heimischen Liga starke Form und gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele, darunter ein 2:1 gegen Dynamo Kiew am vergangenen Wochenende.

Crystal Palace hingegen kommt mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Ein 3:0 gegen Bournemouth am vergangenen Spieltag in der Premier League setzte einen Dämpfer, doch der Fokus liegt nun vollständig auf Europa. Oliver Glasners Mannschaft weiß, was auf dem Spiel steht.

Die Eagles stehen in der Conference-League-Tabelle auf Platz zehn, Shakhtar auf Rang sechs. Doch Tabellenplätze sind in einer Halbfinal-Rückspiel-Situation zweitrangig. Palace braucht nur ein Ergebnis, das die erste Begegnung nicht vollständig umkehrt.

Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Das Spiel zwischen Crystal Palace und Shakhtar Donezk beginnt um 07.05.2026, 21:00.

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Die TV-Übertragung und den Live-Stream für Crystal Palace gegen Shakhtar Donezk findet ihr weiter unten. In Deutschland zeigt RTL+ das Spiel live.

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Anstoßzeit Crystal Palace gegen Schachtar Donezk

Conference League - Final Stage Selhurst Park

Crystal Palace vs Schachtar Donezk: Aufstellungen

Für Crystal Palace liegen aktuell keine bestätigten Informationen zu Verletzungen, Sperren oder einer voraussichtlichen Aufstellung vor. Weitere Updates werden näher am Anstoß erwartet.

Auch für Shakhtar Donezk sind derzeit keine Ausfälle oder Sperren gemeldet. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde ebenfalls noch nicht bekanntgegeben. Aktualisierungen folgen, sobald die Klubs weitere Informationen veröffentlichen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 9 E. Nketiah

28 Cheick Oumar Doucouré Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Crystal Palace kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Rückspiel. Das jüngste Ergebnis war eine 3:0-Niederlage gegen Bournemouth in der Premier League am 3. Mai. Zuvor gewannen die Eagles das Hinspiel gegen Shakhtar mit 3:1 und verloren 3:1 gegen Liverpool. Über diese fünf Partien erzielte Palace vier Tore und kassierte neun.

Shakhtar Donezk präsentiert sich zuletzt in starker Verfassung und holte vier Siege aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Auswärtssieg gegen Dynamo Kiew am 3. Mai in der ukrainischen Premier League. Zuvor gewannen die Ukrainer auch gegen Kudrivka (3:1) und Zorya (2:1). Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das Hinspiel gegen Crystal Palace. Shakhtar erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben.





Bilanz direkte Duelle

CRY Letztes Spiel SHK 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Shakhtar Donetsk 1 - 3 Crystal Palace 3 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das bislang einzige bekannte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 30. April 2026 in der Conference League statt. Crystal Palace gewann das Hinspiel des Halbfinales mit 3:1, wobei Shakhtar als Heimmannschaft in Krakau antrat. Weitere frühere Begegnungen zwischen den Klubs sind nicht dokumentiert.





Crystal Palace vs Schachtar Donezk: Die Tabellen

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