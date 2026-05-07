RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. Nottingham Forest in der Europa League heute live im Free TV und Live Stream?

Aston Villa empfängt Nottingham Forest auf Villa Park im Rückspiel des Europa-League-Halbfinales. Das Hinspiel endete 1:0 für Forest – Villa steht also mit dem Rücken zur Wand und braucht einen Sieg, um noch ins Finale einzuziehen.

Für die Gastgeber ist die Ausgangslage nach zuletzt schwachen Wochen alles andere als einfach. Drei Niederlagen in Folge in Liga und Europa haben das Selbstvertrauen im Lager von Unai Emery spürbar erschüttert. Zuletzt verlor Villa auch in der Premier League gegen Tottenham mit 1:2.

Nottingham Forest hingegen reist in Topform nach Birmingham. Die Mannschaft von Nuno Espírito Santo hat alle fünf zuletzt ausgetragenen Pflichtspiele gewonnen – darunter ein beeindruckendes 3:1 bei Chelsea am vergangenen Wochenende, das mit einer rotierenden Aufstellung erzielt wurde.

Besonders Morgan Gibbs-White zog zuletzt viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Mittelfeldspieler musste beim Sieg über Chelsea nach einem Kopfzusammenstoß mit Verletzungen behandelt werden – sein Einsatz auf Villa Park wird mit Spannung erwartet.

Für Forest ist es ein Abend mit historischem Potenzial. Der Klub steht zum ersten Mal seit Jahrzehnten in einem europäischen Halbfinale und hat das Weiterkommen bereits fest im Blick. Ein Remis könnte reichen, um den Einzug ins Endspiel zu sichern.

Villa hingegen braucht ein Ergebnis, das den Rückstand aus dem Hinspiel aufholt – und das vor eigenem Publikum. Die Fans auf Villa Park werden alles geben, um ihre Mannschaft über die Ziellinie zu tragen.

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Das Spiel zwischen Aston Villa und Nottingham Forest beginnt um 07.05.2026, 21:00.

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Das Spiel zwischen Aston Villa und Nottingham Forest wird in Deutschland exklusiv auf RTL+ übertragen. Unten findet ihr alle Infos zum TV-Sender und Live-Stream.

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Anstoßzeit Aston Villa gegen Nottingham Forest

Europa League - Playoffs Villa Park

Aston Villa vs Nottingham Forest: Aufstellungen

Zu Aston Villa liegen aktuell keine bestätigten Informationen zu Verletzungen, Sperren oder der voraussichtlichen Aufstellung vor. Weitere Details werden näher am Anpfiff ergänzt.

Auch bei Nottingham Forest gibt es derzeit keine offiziell bestätigten Ausfälle oder Sperren. Der Einsatz von Morgan Gibbs-White, der beim Sieg über Chelsea einen Kopfzusammenstoß erlitten hat, bleibt abzuwarten. Aktualisierungen folgen vor dem Anpfiff.

Form

Aston Villa kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holte das Team von Unai Emery nur zwei Siege bei drei Niederlagen. Zuletzt verlor Villa dreimal in Folge – gegen Tottenham (1:2), gegen Nottingham Forest im Hinspiel (0:1) und gegen Fulham (0:1). Positiv zu vermerken ist ein 4:3-Sieg gegen Sunderland sowie ein deutliches 4:0 gegen Bologna in der Europa League. In diesen fünf Spielen erzielte Villa zehn Tore, kassierte aber sieben.

Nottingham Forest präsentiert sich in herausragender Verfassung und hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt bezwang das Team Chelsea mit 3:1 in der Premier League, davor siegten sie mit 1:0 im Hinspiel gegen Aston Villa sowie 5:0 gegen Sunderland. Auch in der Europa League überzeugte Forest mit einem 1:0-Sieg gegen den FC Porto. Insgesamt erzielte Forest in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte lediglich zwei.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 30. April 2026 statt: Nottingham Forest gewann das Hinspiel dieses Europa-League-Halbfinales mit 1:0. Davor trennten sich beide Teams in der Premier League am 12. April 2026 mit 1:1 auf dem City Ground. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Forest drei Siege errungen, bei einem Remis und einer Niederlage – Aston Villa gewann zuletzt im Januar 2026 zu Hause mit 3:1.





Aston Villa vs Nottingham Forest: Die Tabellen

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