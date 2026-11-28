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Italien Serie A - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

Roma empfängt Monza am 13. Spieltag der Serie A im Stadio Olimpico. Die Partie ist für Sonntag, den 29. November, um 18:00 Uhr angesetzt.

Die Roma von Gian Piero Gasperini geht nach dem 2:2 gegen PSG in Paris in der Champions League in die Partie. Hermoso brachte Roma nach fünf Minuten in Führung, ehe Malen mit einem Elfmeter in der Schlussphase den Ausgleich erzielte und so den Europameister aufhielt.

In der Liga ist das Team aus der Hauptstadt derzeit in starker Form. Das 5:1 gegen Parma und das 3:0 gegen Sassuolo unterstrichen die Offensivstärke der Mannschaft, die auf dem zweiten Tabellenplatz steht.

Monza von Ivan Juric steckt in einer schwierigeren Tabellensituation, reist nach dem 3:0 gegen Fiorentina aber mit neuem Selbstvertrauen an. Vor diesem Erfolg hatte das Team aus der Brianza vier Ligaspiele in Folge verloren.

Für Juric ist es eine besondere Rückkehr in die Hauptstadt, wo er Roma im Herbst 2024 trainiert hatte. Auf der anderen Seite steht sein ehemaliger Mentor Gasperini.

Hier findet Ihr alle Informationen zu Anstoßzeit, TV-Sender und Stream, um Roma gegen Monza live zu verfolgen.

Teamnews

Gasperini dürfte Svilar im Tor aufstellen, davor Mancini, Balerdi und Hermoso in der Abwehr. Im Mittelfeld der voraussichtlichen Startelf stehen Lulli, Cristante, Kone und Molina, während im Angriff Dybala, Mora und Malen erwartet werden. Roma muss auf Pellegrini, Rensch und Vasquez verzichten. Gesperrte Spieler gibt es nicht.

Juric dürfte im Tor auf Thiam setzen, mit Carboni, Goglichidze und Kouadio vor ihm. Im Mittelfeld werden Colombo, Akinsanmiro, Birindelli, Mangas und Pessina erwartet, im Angriff Varela und Robinson. Monza muss auf Kouadio Maye, Folorunsho, Ciurria und Ngonge verzichten. Gesperrte Spieler gibt es nicht. Weitere Informationen folgen näher am Anpfiff.

Aktuelle Form

Roma hat in den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es in der Champions League ein 2:2 gegen PSG, davor ein 5:1 auswärts bei Parma und ein 3:0 gegen Sassuolo. Die einzige Niederlage war das 2:3 gegen Manchester United, hinzu kommt ein 5:2 in Udine. Insgesamt hat Roma 17 Tore erzielt und 10 kassiert.

Monza hat im selben Zeitraum einmal gewonnen und viermal verloren. Der jüngste Erfolg war das 3:0 gegen Fiorentina nach Niederlagen gegen Atalanta (0:1), Bologna (1:2), Napoli (1:4) und Torino (2:3). Das Team aus der Brianza hat 6 Tore erzielt und 11 kassiert.

Bisherige Duelle

Das letzte Duell war Romas 4:0 gegen Monza in der Serie A am 24. Februar 2025. In den fünf aufgeführten Begegnungen hat Roma drei Siege und zwei Unentschieden verbucht, aber keine Niederlage. Roma hat 10 Tore erzielt und 3 kassiert, während Monza noch nie gewonnen hat.

Tabelle

In der Serie A steht Roma auf dem zweiten Tabellenplatz, Monza auf Rang 14.