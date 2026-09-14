Roma gegen Inter Mailand in der Serie A: Alles, was ihr wissen müsst

Roma vs. Inter: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

AS Roma und Inter Mailand stoßen am 19. September 2026 um 16:00 Uhr GMT an, das entspricht 12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr SAST.

Topduell in der italienischen Hauptstadt

Die AS Roma kehrt ins heimische Stadio Olimpico zurück und empfängt Inter Mailand am 5. Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27. Nach positiven Auftritten national und in Europa wollen die Giallorossi den Heimvorteil nutzen und im Rennen um die Top vier ein deutliches Ausrufezeichen setzen. Für Inter Mailand ist die Reise nach Rom ein harter Auswärtstest, während das Team seinen Schwung zu Beginn der Saison in der Spitzengruppe der Tabelle beibehalten will.

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Späte Dramatik der Giallorossi zu Hause

Die AS Roma geht in das Topspiel am Samstag, nachdem sie am 3. Spieltag im Stadio Olimpico einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Atalanta BC eingefahren hat. Nach diesem Erfolg in der Liga rang Roma Fenerbahçe SK am 10. September in der Champions League auswärts ein 1:1 ab, wobei Bryan Cristante in der 39. Minute den Führungstreffer erzielte. Gianluca Mancini, Paulo Dybala und Matías Soulé sorgen beim Hauptstadtklub weiterhin für Führungsstärke und kreative Gefahr.

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Packendes Comeback der Nerazzurri gegen Napoli

Inter Mailand reist nach dem spektakulären 3:2-Sieg gegen SSC Napoli am 3. Spieltag im San Siro in die Hauptstadt. Nachdem das Team früh in der zweiten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand geraten war, leitete Lautaro Martínez die Aufholjagd ein, bevor Marcus Thuram ausglich und Martínez in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Obwohl Inter zum Auftakt der Champions League auswärts eine knappe 1:2-Niederlage gegen Real Madrid hinnehmen musste, gehört die Offensive in der Liga weiterhin zu den gefährlichsten der Serie A.

Kann Romas Abwehr Inters Angriff stoppen?

Die Duelle zwischen diesen beiden italienischen Schwergewichten sind historisch oft von schnellen Umschaltmomenten und hoher körperlicher Intensität geprägt. Romas Dreierkette um Gianluca Mancini und Evan Ndicka steht vor einer schweren Aufgabe gegen das Sturmduo Lautaro Martínez und Marcus Thuram. Im Mittelfeld wollen Hakan Çalhanoğlu und Nicolò Barella gegen Bryan Cristante das Spiel kontrollieren. Da Plätze in den Top vier auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an große Spannung.

Teamnews & Kader

Romas Trainer Gian Piero Gasperini geht mit einigen Fragezeichen in die Partie. Wesley hat sich bei der Champions-League-Reise nach Istanbul eine Blessur zugezogen, soll aber einsatzbereit sein. Koné ist im Mittelfeld weiter fraglich, Pisilli steht bereit, um neben Cristante einzuspringen. Lulli erholt sich von einer Erkrankung, dürfte aber als rechter Schienenspieler vor Molina beginnen, während Balerdi in der Abwehr von der ersten Minute an gesetzt ist.

Inter muss erneut auf Nicolo Zaniolo verzichten, der die ersten Wochen der Saison verletzungsbedingt verpasst hat. Oumar Solet steht ebenfalls nicht zur Verfügung, nachdem er sich bei der Niederlage gegen Lazio ein Problem zugezogen hat, und Piotrowski fehlt ebenso wie McTominay, nachdem bei beiden eine geringfügige gutartige Arrhythmie diagnostiziert wurde. Weitere Updates zum Kader werden näher am Anpfiff erwartet.

Form

Roma hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden verbucht, wobei die einzigen verlorenen Punkte aus dem 1:1 bei Fenerbahçe in der Champions League am 10. September stammen. Zu den drei Serie-A-Siegen zählen ein 4:0 gegen die Fiorentina, ein 4:0-Auswärtssieg in Lecce und ein 2:1 gegen Atalanta. Roma hat in diesen fünf Spielen 11 Tore erzielt und nur zwei kassiert.

Inters vergangene fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2 in der Serie A gegen Napoli am 5. September, bei dem das Team einen 0:2-Rückstand noch drehte. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war das 1:2 gegen Real Madrid in der Champions League am 8. September. In diesen fünf Spielen erzielte Inter 11 Tore und kassierte sechs.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams war ein Serie-A-Spiel am 5. April 2026, als Inter Roma zu Hause mit 5:2 besiegte. Davor gewann Roma im Oktober 2025 mit 1:0 im Olimpico, und Inter siegte im April 2025 zu Hause mit 1:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Inter drei Siege geholt und Roma zwei, bei 11:5 Toren für Inter.