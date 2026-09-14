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Italien Serie A
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Roma gegen Inter Mailand in der Serie A: Alles, was ihr wissen müsst

AS Rom - Inter Mailand
Italien Serie A
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Umfassende Spielvorschau auf AS Rom gegen Inter Mailand in der Serie A. Wir analysieren die jüngste Form, Ergebnisse und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Samstagabend im Stadio Olimpico.

Roma vs. Inter: Spieldetails

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Italien Serie A - Spielwoche 5
Stadio Olimpico, Rome

AS Roma und Inter Mailand stoßen am 19. September 2026 um 16:00 Uhr GMT an, das entspricht 12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr SAST.

Topduell in der italienischen Hauptstadt

Die AS Roma kehrt ins heimische Stadio Olimpico zurück und empfängt Inter Mailand am 5. Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27. Nach positiven Auftritten national und in Europa wollen die Giallorossi den Heimvorteil nutzen und im Rennen um die Top vier ein deutliches Ausrufezeichen setzen. Für Inter Mailand ist die Reise nach Rom ein harter Auswärtstest, während das Team seinen Schwung zu Beginn der Saison in der Spitzengruppe der Tabelle beibehalten will.

FBL-ITA-SERIE A-ROMA-ATALANTAGetty Images

Späte Dramatik der Giallorossi zu Hause

Die AS Roma geht in das Topspiel am Samstag, nachdem sie am 3. Spieltag im Stadio Olimpico einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Atalanta BC eingefahren hat. Nach diesem Erfolg in der Liga rang Roma Fenerbahçe SK am 10. September in der Champions League auswärts ein 1:1 ab, wobei Bryan Cristante in der 39. Minute den Führungstreffer erzielte. Gianluca Mancini, Paulo Dybala und Matías Soulé sorgen beim Hauptstadtklub weiterhin für Führungsstärke und kreative Gefahr.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Packendes Comeback der Nerazzurri gegen Napoli

Inter Mailand reist nach dem spektakulären 3:2-Sieg gegen SSC Napoli am 3. Spieltag im San Siro in die Hauptstadt. Nachdem das Team früh in der zweiten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand geraten war, leitete Lautaro Martínez die Aufholjagd ein, bevor Marcus Thuram ausglich und Martínez in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Obwohl Inter zum Auftakt der Champions League auswärts eine knappe 1:2-Niederlage gegen Real Madrid hinnehmen musste, gehört die Offensive in der Liga weiterhin zu den gefährlichsten der Serie A.

Kann Romas Abwehr Inters Angriff stoppen?

Die Duelle zwischen diesen beiden italienischen Schwergewichten sind historisch oft von schnellen Umschaltmomenten und hoher körperlicher Intensität geprägt. Romas Dreierkette um Gianluca Mancini und Evan Ndicka steht vor einer schweren Aufgabe gegen das Sturmduo Lautaro Martínez und Marcus Thuram. Im Mittelfeld wollen Hakan Çalhanoğlu und Nicolò Barella gegen Bryan Cristante das Spiel kontrollieren. Da Plätze in den Top vier auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an große Spannung.

Teamnews & Kader

AS Rom vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • G. Gasperini

Romas Trainer Gian Piero Gasperini geht mit einigen Fragezeichen in die Partie. Wesley hat sich bei der Champions-League-Reise nach Istanbul eine Blessur zugezogen, soll aber einsatzbereit sein. Koné ist im Mittelfeld weiter fraglich, Pisilli steht bereit, um neben Cristante einzuspringen. Lulli erholt sich von einer Erkrankung, dürfte aber als rechter Schienenspieler vor Molina beginnen, während Balerdi in der Abwehr von der ersten Minute an gesetzt ist.

Inter muss erneut auf Nicolo Zaniolo verzichten, der die ersten Wochen der Saison verletzungsbedingt verpasst hat. Oumar Solet steht ebenfalls nicht zur Verfügung, nachdem er sich bei der Niederlage gegen Lazio ein Problem zugezogen hat, und Piotrowski fehlt ebenso wie McTominay, nachdem bei beiden eine geringfügige gutartige Arrhythmie diagnostiziert wurde. Weitere Updates zum Kader werden näher am Anpfiff erwartet.

Form

ROM

ROM - Form

BVB
U2-2
FIO
S4-0
LEC
S0-4
ATA
S2-1
FB
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
13/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
INT

INT - Form

BET
S1-0
MON
S4-1
CGL
S0-1
NAP
S3-2
RMA
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Roma hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden verbucht, wobei die einzigen verlorenen Punkte aus dem 1:1 bei Fenerbahçe in der Champions League am 10. September stammen. Zu den drei Serie-A-Siegen zählen ein 4:0 gegen die Fiorentina, ein 4:0-Auswärtssieg in Lecce und ein 2:1 gegen Atalanta. Roma hat in diesen fünf Spielen 11 Tore erzielt und nur zwei kassiert.

Inters vergangene fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2 in der Serie A gegen Napoli am 5. September, bei dem das Team einen 0:2-Rückstand noch drehte. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war das 1:2 gegen Real Madrid in der Champions League am 8. September. In diesen fünf Spielen erzielte Inter 11 Tore und kassierte sechs.

Direkter Vergleich

Head to Head

AS RomUnentschiedenInter Mailand
1
0
4
Italien Serie A
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Inter Mailand
INT
5
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AS Rom
ROM
2
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Italien Serie A
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1
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Italien Serie A
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0
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Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
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Inter Mailand
INT
4
END
5Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams war ein Serie-A-Spiel am 5. April 2026, als Inter Roma zu Hause mit 5:2 besiegte. Davor gewann Roma im Oktober 2025 mit 1:0 im Olimpico, und Inter siegte im April 2025 zu Hause mit 1:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Inter drei Siege geholt und Roma zwei, bei 11:5 Toren für Inter.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
431063+310
U
S
S
S
2
AS RomAS RomROM
3300101+99
S
S
S
3
Inter MailandInter MailandINT
330083+59
S
S
S
4
CagliariCagliariCGL
430142+29
S
S
N
S
5
AC MailandAC MailandMIL
422074+38
U
U
S
S
6
ComoComoCOM
321073+47
S
S
U
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
U
S
S
N
8
Juventus FCJuventus FCJUV
421164+27
N
U
S
S
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
S
U
S
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
420265+16
S
N
N
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
42025506
N
N
S
S
12
LecceLecceLEC
420257-26
S
N
N
S
13
UdineseUdineseUDI
31115504
N
S
U
14
FC TurinFC TurinTOR
310245-13
S
N
N
15
AC FlorenzAC FlorenzFIO
4103511-63
S
N
N
N
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
N
U
N
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
U
N
N
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
N
U
N
N
19
CFC GenuaCFC GenuaGEN
401328-61
U
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
4004411-70
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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