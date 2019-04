Rivaldo exklusiv: "Lionel Messi verdient den Ballon d'Or"

Wenn er über Lionel Messi nachdenkt, gerät Rivaldo ins Schwärmen. Allerdings fehlt dem Argentinier, so die Brasilien-Legende, ein bestimmter Titel.

EXKLUSIV

Brasiliens Fußball-Legende Rivaldo lobt die Fähigkeiten von Lionel Messi und bedauert, dass dieser sich in seiner Karriere nicht zum Weltmeister krönen konnte. Außerdem fordert den Ballon d'Or für den Superstar des .

"Es ist unmöglich, ihn zu beschreiben. Ich mag ihn sehr gerne und es macht mich traurig, dass er niemals eine WM mit gewinnen konnte", sagt Rivaldo, selbst Weltmeister von 2002, im exklusiven Interview mit Goal und SPOX und betont: "Es ist ein Titel, den er braucht, weil ein Weltklassespieler wie er auch ein Weltmeister sein muss."

Am dichtesten am goldenen WM-Pokal war Messi 2014. Damals verlor die argentinische Nationalmannschaft ein dramatisches Finale gegen die DFB-Elf nach Verlängerung mit 0:1.

Rivaldo: "Messi verdient den Ballon d'Or"

Auch mit 31 Jahren sorgt Messi für Furore in allen Wettbewerben, an denen er teilnimmt. Auch deshalb kann es für Rivaldo in diesem Jahr nur einen Gewinner des Ballon d'Or geben: "Er erzielt seit einer Ewigkeit Tore, gibt Vorlagen und ist Top-Scorer in – und was er in der veranstaltet hat! Ich denke, seine Leistungen werden auf jeden Fall wahrgenommen. Und auch wenn er die Champions League in diesem Jahr nicht gewinnen sollte, verdient er den Ballon d'Or."

In der laufenden Saison erzielte er in wettbewerbsübergreifend 42 Spielen bislang 45 Treffer und bereitete 21 vor. Mit Barca steht er im Halbfinale der Champions League, wo Ende April der wartet.

Lionel Messi wechselte im Alter von 13 Jahren von seinem argentinischen Heimatklub Newell's Old Boys in die Jugend der Katalanen und legte dort einen Aufstieg zum Superstar hin. Bislang wurde Messi fünfmal als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet.