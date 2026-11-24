Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Gibt es ab der Spielzeit Saison 2029/30 die Bundesliga Samstagabends zur Primetime?

In der Bundesliga könnte es ab der Saison 2029/30 eine völlig neue Anstoßzeit am Wochenende geben. Diese dürfte vor allem unter Fans anklang finden.

Nach Informationen der Sport Bild ist ein zusätzliches Highlight zur Primetime am Samstagabend geplant. Demnach soll es fünfmal pro Spielzeit ein neues Top-Topspiel samstags um 20.30 Uhr geben. Das bisherige Top-Spiel um 18.30 Uhr soll weiterhin Bestand haben.

Das Konzept ist Teil der Planungen für die nächste nationale TV-Rechteperiode von 2029/30 bis 2032/33, die Bundesliga-Geschäftsführer Steffen Merkel als treibende Kraft stützt. Laut Sport Bild habe es bei einem Treffen aller 36 Erst- und Zweitligisten Anfang Oktober breite Zustimmung für die Pläne gegeben. Auch das Liga-Präsidium um Hans-Joachim Watzke (67) hat dem Vorhaben bereits formal zugestimmt.

Werbung Werbung

Die Bundesliga erhofft sich durch die zusätzliche Anstoßzeit zur besten Sendezeit am Samstagabend zusätzliche TV-Einnahmen. Auch deshalb soll nicht etwa jeweils ein Spiel am Samstagnachmittag wegfallen, sondern stattdessen je vier Sonntagsspiele um 19.30 Uhr sowie eine Freitagspartie, die nicht am Karfreitag stattfinden kann, gestrichen und auf den Samstagabend verlegt werden.

Verwandte Themen

Vor allem bei Fans dürfte dies Zustimmung finden, schließlich hatten diverse Bewegungen in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass Auswärtsfahrer am späten Sonntagabend teilweise weite Strecken zurücklegen müssten, um ihre Mannschaften zu unterstützen.

Die bei Fans nicht gerade beliebte Anstoßzeit am Sonntagabend wurde zur Entlastung der Europapokal-Teilnehmer eingeführt. Die Anstoßzeit wird nicht komplett wegfallen, aber die Anzahl dieser Spiele soll von bislang 15 auf elf pro Spielzeit reduziert werden.

Werbung

Wie wirkt sich die Änderung auf die 2. Bundesliga aus?

Auch die 2. Bundesliga wäre von der Neuerung betroffen. Das bislang für Samstag um 20.30 Uhr angesetzte Topspiel soll fünfmal pro Saison auf den Freitag (18.30 Uhr) ausweichen. An diesen Spieltagen würde sich die Zahl der Freitagspartien im Unterhaus von zwei auf drei erhöhen. Profitieren könnte auch das ZDF, das unter Umständen die Zusammenfassungen von zwei Bundesliga-Topspielen im "Aktuellen Sportstudio" zeigen könnte.

Ein erstes Konzept für die Vergabe der Medienrechte soll um den Jahreswechsel beim Bundeskartellamt eingereicht werden. Die Genehmigung wird Ende 2027 erwartet, die Auktion der Übertragungsrechte soll im zweiten Quartal 2028 beginnen.