Rekordtransfer perfekt! Manchester City schlägt nochmals auf dem Transfermarkt zu

Manchester City hat den argentinischen Vizeweltmeister Enzo Fernandez verpflichtet und damit für den wohl teuersten Transfer des Sommers gesorgt. Laut Medienberichten einigten sich die Skyblues und Fernandez' vorheriger Verein FC Chelsea auf eine Ablösesumme von 125 Millionen Pfund (145 Millionen Euro) für den 25-Jährigen.

Damit ist Fernandez gemeinsam mit Alexander Isak, der im vergangenen Jahr von Newcastle United zum FC Liverpool gewechselt war, der bislang teuerste Transfer in der Premier-League-Geschichte.

"Jeder Spieler möchte Teil eines Vereins wie diesem sein, denn jeder weiß, wie gut City geführt wird", sagte Fernandez, der in Manchester einen Vertrag bis 2031 erhielt: "Ich könnte nicht glücklicher sein, hier zu sein, und ich bin bereit für die Herausforderung, City dabei zu helfen, weiterhin Titel zu gewinnen. Dies ist ein Verein, der auf Erfolg ausgelegt ist."

City holt am Deadline Day auch Iliman Ndiaye

Fernandez war 2023 für kolportierte 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Chelsea gewechselt. Mit den Blues gewann er im vergangenen Jahr unter Trainer Enzo Maresca die Conference League und wurde Klub-Weltmeister. In Manchester trifft der Weltmeister von 2022 erneut auf seinen Coach, der Italiener steht seit Sommer als Nachfolger von Pep Guardiola an der Seitenlinie von ManCity.

Gerüchte über das Interesse Manchesters an Fernandez hatten sich zuvor bereits über Wochen gehalten. ManCity war in diesem Sommer bereits sehr aktiv, für Elliot Andersen (von Nottingham Forest) zahlte der Klub 135 Millionen Euro, für Ayyoub Bouaddi (OSC Lille) etwa 95 Millionen. Am Dienstagabend gab der Klub zudem die Verpflichtung von Iliman Ndiaye bekannt. Der 26 Jahre alte Flügelspieler, der vom FC Everton kommt, unterschrieb bis 2031 und soll laut Medienberichten rund 75 Millionen kosten.