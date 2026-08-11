"Rechnet nicht mit mir": Julian Alvarez ist bei Atletico Madrid angeblich "explodiert"

Alvarez war nach seinem verlängerten WM-Urlaub am Montag nach Madrid zurückgekehrt. Einem Bericht der Mundo Deportivo zufolge wollte er diese Chance nutzen, um in persönlichen Gesprächen mit Trainer Diego Simeone und dem Vorstandsvorsitzenden Miguel Angel Gil Marin seinen Wechselwunsch zu unterstreichen. Beide seien am Trainingszentrum jedoch nicht anzutreffen gewesen. Simeone weilt aktuell angeblich für einen zweitägigen Kurzurlaub in Ibiza.

Daraufhin soll Alvarez dem Bericht zufolge "explodiert" sein. Der 26-jährige Stürmer sei der Meinung, dass den beiden wichtigsten Atletico-Figuren der Mut fehle, sich der Situation zu stellen und mit ihm persönlich zu sprechen.

Den anwesenden Personen am Trainingsgelände habe Alvarez derweil mitgeteilt, dass sein Geduldsfaden gerissen sei und das Konsequenzen nach sich ziehen würde. Spekuliert wird über die Möglichkeit eines Trainingsstreiks. "Rechnet nicht mit mir", soll Alvarez gesagt haben.

Julian Alvarez bekräftigte seinen Wechselwunsch schon öffentlich

Alvarez drängt seit Wochen auf einen Transfer zum FC Barcelona und beruft sich dabei auf eine angebliche Zusage aus dem Februar. Die Katalanen sollen bereits vor Wochen 120 Millionen Euro geboten, Atletico aber auf die im bis 2030 gültigen Vertrag festgeschriebene Ablösesumme von 500 Millionen verwiesen haben.

Bereits während der WM, bei der Alvarez mit Argentinien im Finale Spanien unterlag, hatte er öffentlich um Freigabe gebeten. "Ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, aber ich kann mich auch nicht verstecken oder so tun, als wäre nichts", sagte Alvarez bei ESPN. "Ich versuche, ein ehrlicher Mensch zu sein. Und ich habe offen und ehrlich mit den Leuten vom Verein gesprochen, mit denen ich sprechen musste. Ich glaube, ein Wechsel ist das Beste für alle, und ich möchte mir meine Träume erfüllen."

Alvarez verzeichnete in der vergangenen Saison in 49 Pflichtspielen 20 Tore und neun Assists für Atletico, das ihn 2024 für 75 Millionen Euro von Manchester City nach Madrid gelotst hatte. Die Madrilenen starten am 19. August mit einem Heimspiel gegen den FC Malaga in die neue Saison.