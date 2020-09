Real Madrid gegen Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird LaLiga übertragen

LaLiga ist zurück: Real Madrid empfängt Real Valladolid. Goal erklärt Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen bekommt.

trifft in heute auf . Die Partie wird am Mittwoch um 21.30 Uhr in Madrid angepfiffen.

Am vergangenen Spieltag sicherten sich die Königlichen einen 3:2-Sieg bei Betis Sevilla. Gegen Valladolid soll heute definitiv der nächste Dreier her. Die Gäste kamen in ihrem jüngsten Spiel zu einem 1:1 gegen .

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Real Madrid gegen Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Real Madrid gegen Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM: LaLiga am Mittwoch

Wettbewerb : LaLiga (4. Spieltag)

: LaLiga (4. Spieltag) Datum : Mittwoch, 30. September 2020

: Mittwoch, 30. September 2020 Uhrzeit : 21.30 Uhr

: 21.30 Uhr Ort: Madrid

Real Madrid gegen Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungsrechte

LaLiga ist eine der stärksten Ligen der Welt, dementsprechend umworben sind auch die Übertragungsrechte gewesen. Der Streamingdienst DAZN konnte die Rechte an LaLiga erwerben und zeigt jedes Spiel live und in voller Länge, so auch die Partie heute zwischen Real Madrid und Valladolid. Wie genau DAZN funktioniert und wie Ihr das Spiel auch über Euren Fernseher sehen könnt, erklären wir Euch in den folgenden Absätzen.

Real Madrid gegen Real Valladolid im LIVE-STREAM sehen: So geht's

DAZN geht heute Abend ab 21.15 Uhr auf Sendung und zeigt das Spiel über die vollen 90 Minuten exklusiv! Euer Kommentator ist Guido Hüsgen, an seiner Seite sitzt der Experte und aktive Profifußballer Sascha Bigalke.

Real Madrid gegen Real Valladolid heute im LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, den Ihr im ersten Monat kostenlos abonnieren könnt. In diesem Monat habt Ihr dann die Möglichkeit, Euch mit dem Programm des Portals vertraut zu machen. Auf DAZN laufen in diesem Monat Liveübertragungen der , , LaLiga, , NFL, NHL, NBA, MLB, , Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis.

Nach dem Probemonat könnt Ihr dann entscheiden, ob Ihr verlängern wollt oder eben nicht. Monatlich kostet DAZN 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar. Achtung: Die Übertragung ist nur in und Österreich verfügbar.

Real Madrid gegen Real Valladolid heute im LIVE-STREAM sehen: Die kostenlose DAZN-App

Am besten schaut Ihr das Spiel über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download im jeweiligen Store gibt. Dabei spielt es keine Rolle, welches Gerät Ihr zum Schauen verwendet. Einzige Voraussetzung: Es muss internetfähig sein.

Ihr könnt die Partie auch über Euren Smart-TV schauen und somit das klassische TV-Erlebnis herstellen. Wer einen herkömmlichen Fernseher besitzt, kann seinen Laptop mit einem HDMI-Kabel an den TV anschließen und LaLiga auf dem großen Bildschirm genießen.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Real Madrid gegen Real Valladolid heute im LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese verfügbar sind.

Real Madrid gegen Real Valladolid: LaLiga im LIVE-TICKER verfolgen

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine gute Ergänzung zur Liveübertragung. Hier erfahrt Ihr alle wissenswerten Statistiken rund um LaLiga – schaut mal rein!

Real Madrid gegen Real Valladolid heute im LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, auf DAZN könnt Ihr Euch die Highlights nur 40 Minuten nach Abpfiff reinziehen.

