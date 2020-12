Ex-Gladbacher Raul Bobadilla droht Strafe nach kuriosem Penis-Jubel

Jubel der anderen Art: Raul Bobadilla zeigte in Paraguay sein bestes Stück - und nun drohen dem Stürmer Konsequenzen.

Dem ehemaligen Bundesligaprofi Raul Bobadilla droht nach einem kuriosen Torjubel eine Strafe. Der 33 Jahre alte Stürmer hatte sich nach seinem Treffer für Guarani in der paraguayischen Liga gegen Libertad kurz vor Schluss zum 3:1 allzu ausschweifend gefreut und kurzzeitig sogar komplett blankgezogen.

Bobadilla, der in der für Augsburg und auf Torejagd ging (37 Treffer in 180 Pflichtspielen), riss sich nach seinem Tor für Leihklub Guarani erst das Trikot, dann das GPS-Leibchen und schließlich auch die Hose herunter.

Penis-Jubel: Verband ermittelt gegen Bobadilla

Letzteres Kleidungsstück zwar nicht gänzlich, aber zumindest so weit, dass die Zuschauer an den TV-Kameras für einen kurzen Moment seinen gänzlich entblößten Penis zu Gesicht bekamen.

🇵🇾 Raúl Bobadilla was so happy with his goal for @ClubGuarani he ripped off his shirt AND his weird little GPS bra.



🎥: @TigoSportsPY pic.twitter.com/1TYz7GnuL8 — FotMob (@FotMob) December 24, 2020

Nach dem Spiel entschuldigte sich der elfmalige paraguayische Nationalspieler für seinen ausschweifenden Jubel und übte sich in Galgenhumor. "Ich bereue es. Ich hoffe, meine Frau hat es nicht gesehen und sie bleibt ruhig, denn es gehört sowieso alles ihr", sagte er den lokalen Reportern vor Ort.

Anders als Bobadilla nahm Paraguays Fußball-Verband die Obszönität jedoch nicht auf die leichte Schulter. "Wir haben ein offizielles Verfahren eingeleitet, da wir keine schriftlichen Beschwerden oder ähnliches vom Schiedsrichter erhalten haben", ließ der Verband über den Offiziellen Raul Prono mitteilen.

Bobadilla nach Penis-Blitzer: Vier Spiele Sperre?

Welche Strafe ihn erwartet, ist noch unklar. Landsmann Jorge Recalde erhielt für ein ähnliches Vergehen eine Sperre von vier Spielen. Es ist ohnehin nicht das erste Mal, dass Bobadilla in seiner Fußballerkarriere auffällig geworden ist.

2013 wurde er in Diensten des mit 111 Stundenkilometern in einer 50er-Zone geblitzt und musste den Führerschein in der für zwei Jahre abgeben. Bereits 2010 hatte er sich ein schweres Verkehrsdelikt in Mönchengladbach geleistet, als er mit Alkohol am Steuer erwischt wurde. Die Konsequenz: 50.000 Euro Strafe und sechs Monate Fahrverbot.



Bild: imago images / Jan Huebner

Auf die Spitze trieb er es 2014, als er sich auf einem Presseball in Augsburg eine Schlägerei lieferte, der FCA hielt dennoch an ihm fest. Für die Fuggerstädter schoss er anschließend in der 2015 gegen Belgrad oder im Abstiegskampf 2017 gegen wichtige Tore. 2018 kehrte er nach Südamerika zurück und wechselte zum argentinischen Klub Argentinos Juniors. Aktuell spielt er auf Leihbasis in Paraguay.