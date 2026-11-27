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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 12:45 Philips Stadion

PSV gegen Go Ahead Eagles: TV-Übertragung und Livestreams

Du kannst PSV gegen Go Ahead Eagles live über ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra und Canal+ Netherlands verfolgen. Wähle unten den TV-Sender oder Livestream, der zu Dir passt, und schau live zu.

Team-News und Kader

PSV muss auf fünf Spieler verzichten: Jerdy Schouten, Mauro Junior, Adamo Nagalo, Alassane Plea und Sami Ouaissa stehen auf der Verletztenliste. Sperren wurden nicht gemeldet.

Go Ahead Eagles muss verletzungsbedingt auf Pim Saathof, Evert Linthorst, Dean James, Richonell Margaret und Nick Marsman verzichten. Auch bei den Gästen sind keine Sperren bekannt. Eine voraussichtliche Aufstellung liegt noch nicht vor, weitere Informationen folgen näher am Anstoß.

Aktuelle Form

PSV gewann drei der letzten fünf Spiele und verlor zwei, ohne Unentschieden. Das jüngste Spiel war die 1:5-Niederlage gegen Real Madrid in der Champions League. Zuvor verlor PSV mit 1:2 gegen Club Brügge.

In der Eredivisie gewann PSV mit 7:0 gegen Willem II, mit 5:2 bei SC Cambuur und mit 4:1 bei NEC. In diesen fünf Partien erzielte PSV 16 Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Go Ahead Eagles gewann drei der letzten fünf Spiele und verlor zwei. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage bei Fortuna Sittard. Davor gewann das Team mit 1:0 bei Excelsior Rotterdam und mit 5:0 bei Koninklijke HFC im niederländischen Pokal. Go Ahead erzielte insgesamt neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die deutlichste Niederlage war das 0:4 bei SC Cambuur.

Direkte Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen fand am 10. Mai 2026 in der Eredivisie statt. PSV gewann damals mit 4:1 bei Go Ahead Eagles. Von den letzten fünf Duellen gewann PSV drei und Go Ahead zwei. PSV erzielte dabei zwölf Tore, Go Ahead neun.

Tabellenstand

In der Eredivisie steht PSV auf dem ersten Platz, während Go Ahead Eagles Rang neun belegt.