PSG vs. Straßburg: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER – alles zur Übertragung der Ligue 1

Meister PSG trifft am Sonntag auf RC Straßburg. Wir erklären, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Der französische Meister gibt sich am Sonntag in der die Ehre. Gegner am 31. Spieltag ist RC Straßburg. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr.

Mit einem Sieg gegen den Außenseiter könnten die Pariser den Meistertitel fast perfekt machen. Schon nach dem 29. Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel 20 Punkte Vorsprung auf Verfolger .

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und RC Straßburg im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über LIVE-TICKER zur Partie.

PSG vs. Straßburg: Alles Infos zum Spiel in der Ligue 1

Duell Paris Saint-Germain gegen RC Straßburg Datum Sonntag, 07. April 2019, 21.00 Uhr Ort Parc des Princes, Paris Zuschauer 47.929 Plätze

PSG vs. Straßburg im LIVE-STREAM sehen

Gute Nachrichten für alle Fans von Paris Saint-Germain. Die Partie von PSG gegen Straßburg wird am Sonntag im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Beginn der Übertragung ist wenige Minuten vor dem Anpfiff um kurz vor 21.00 Uhr.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr Abonnent von DAZN sein. Die Mitgliedschaft kostet 9,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Der erste Monat ist dabei sogar kostenfrei. Ihr könnt das Spiel zwischen PSG und Straßburg also gratis sehen, sofern Ihr Neukunde seid und Euren Gratismonat aktiviert.

Neben allen Spielen der Ligue 1 hat DAZN täglich weitere LIVE-STREAMS mit Spitzensport live im Programm. Unter anderem zeigt der Streamingdienst Spiele der , , Premier League, und . Zusätzlich laufen auch Sportarten wie Boxen, UFC, NFL oder NBA.

PSG vs. Straßburg live im TV sehen

Das Wichtigste vorweg: Die Partie zwischen PSG und RC Straßburg wird am Sonntag nicht live im TV zu sehen sein. Die einzige Möglichkeit das Spiel zu sehen, ist der LIVE-STREAM von DAZN.

Mit Zubehör wie dem Amazon-Fire-TV-Stick oder aber einem Smart-TV kann der LIVE-STREAM zum Spiel aber problemlos auf dem TV-Gerät geschaut werden. Schlüssel hierfür ist in jedem Fall die DAZN-App, die für alle gängigen Geräte zum Download bereitsteht.

Der Download der App ist selbstverständlich kostenlos. Sie steht in Stores wie dem Amazon-Store, Apple-Store oder Google-Play-Store zum Download bereit.

PSG vs. Straßburg im LIVE-TICKER

Auch Fans von PSG und Straßburg, die am Sonntag keine Möglichkeit haben, das Spiel live im STREAM bei DAZN zu sehen, können während der 90 Minuten immer auf dem Laufenden bleiben. Anlaufstelle sind hier die zahlreichen LIVE-TICKER im Netz.

Auch Goal bietet zu PSG vs. Straßburg einen solchen Ticker an. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen und Schiedsrichterentscheidungen informiert Euch der zuständige Tickerer auch über spannende Fakten und Statistiken rund ums Spiel.