PSG: Ist das das neue Ausweichtrikot von Neymar und Co. für die Saison 2019/20?

Wagt Paris eine Reise in die Vergangenheit? Im Internet sind Bilder aufgetaucht, die das neue Ausweichtrikot von PSG zeigen sollen.

Die Stars von könnten in der kommenden Saison unter anderem in Weiß auf Torejagd gehen. Bilder auf der Internetseite footyheadlines sollen das nächste Ausweichtrikot von PSG zeigen.

Es ist dabei fast komplett in weißer Farbe gehalten, lediglich ein rot-blauer Streifen verläuft auf der linken Seite von der Schulter über die Brust nach unten. Die Shorts sollen komplett in weiß sein. Den Umschlagkragen soll eine zweilöchrige Knopfleiste zieren.

PSG: Retro-Trikot mit neuem Sponsor?

Sollten sich die geleakten Bilder als wahr herausstellen, wäre das neuen Ausweichtrikot eine Hommage an die Spielkleidung von PSG aus den frühen 1990er-Jahren. Das neue Heimtrikot der Kicker aus dem Prinzenpark wird sich unterdessen eher an einem modernen Design orientieren.

Auch in der neuen Saison werden Neymar, Kylian Mbappe und Co. vom US-amerikanischen Sportartikelhersteller Nike eingekleidet. Auf der Brust wird allerdings nicht mehr wie in der Vergangenheit "Fly Emirates" zu lesen sein. Wie PSG bereits im Februar bekanntgab, wird das Team von Trainer Thomas Tuchel künftig mit dem Schriftzug "ALL" auflaufen.