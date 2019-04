PSG-Heimtrikot 2019/20: Neuer Sponsor, neues Design

Paris Saint-Germain hat ab der Saison 2019/20 einen neuen Trikot-Sponsor. Außerdem tauchten im Internet nun weitere Bilder des neuen Home-Shirts auf.

Paris Saint-Germain wird ab der Saison 2019/20 mit einem neuen Sponsor auf dem Trikot auflaufen. Fortan ziert nicht mehr 'Emirates' die Brust der PSG-Kicker, sondern 'All - Accor Live Limitless'. Dies gab der Klub bereits im Februar bekannt.

Accor ist eine weltweit agierdende Hotelkette. Nach Angaben der Sport-Tageszeitung L'Equipe zahlt das Unternehmen pro Saison 50 Millionen Euro an den Klub.

PSG-Besitzer Qaatar Investement Authority hält 10,44 Prozent an der Hotelgruppe. Der ehemalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy unterhält enge Verbindungen zu und sitzt zudem im Aufsichtsrat der Accor-Hotelgruppe.

Neues PSG-Trikot im Style der Saison 2006/07?

Das Portal Footyheadlines veröffentlichte zudem neue Bilder hinsichtlich des möglichen Designs für das neue Shirt der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel. Das Trikot dürfte dabei in einem Dunkelblau gehalten sein, wobei über die Brust mittig ein weiß-rot-weißer Vertikalstreifen verläuft und an damit an die Saison 2006/07 erinnert.

Als Besonderheit scheint sich der innere Teil des PSG-Logos mit der Grafik des Pariser Eiffelturms auf dem kompletten Trikot wiederzufinden. Die Socken und Shorts des PSG-Dresses sollen ebenfalls in jenem Blau, auch 'midnight-navy' genannt, gehalten sein.